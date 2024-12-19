Україну в гонці представляли чотири біатлоністи – Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко. Переможцем став Мартін Улдал з Норвегії повідомляє 24 канал.

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На якому місці опинились українці

Перемогу у чоловічому спринті в Ансі здобув норвезький біатлоніст Мартін Уладал. Для нього це перший тріумф в кар'єрі на рівні Кубка Світу.

Другим фінішував інший норвежець Йоганнес Бьо. Він поступився Уладлу на 1,4 секунди також на його рахунку одна похибка на вогневому рубежі.

Серед українських біатлоністів найкращим у спринті став Антон Дудченко – 12 позиція з чистою стрільбою.

Результат чоловічого спринту в Ансі

1. Мартін Улдал – 23.13.15 (0+0)

2. Йоганнес Бьо – 1,4 (1+0)

3. Себастьян Самуельссон – 10,8 (0+1)

...

12. Антон Дученко – 55,6 (0+0)

16. Віталій Мандзин – 1.13,2 (0+0)

40. Дмитро Підручний – 1.49, 1 (1+1)

73. Богдан Цимбал – 2.58, 3 (0+2)