Другий етап Кубка світу з біатлону в австрійському Гохфільцені добігає до свого завершення. В останній день змагань були заплановані дві класичні естафети, пише 24 Канал.

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На якому місці українки завершили естафету

Україну у жіночій естафеті представив квартет у складі Христани Дмитренко, Юлії Джими, Анни Кривонос та Олени Городної. Наші дівчати отримали біб з 11-м номером.

Першою розпочала гонку Дмитренко. 25-річна українка закрила усі мішені на двох вогневих рубежах. Після "стійки" Христина навіть була четвертою, з відставанням від лідерки Жюлії Сімон у 11,5 секунди. Проте у швидкості українка поступалася суперницям, а тому передала естафету шостою.

Юлія Джима продовжила естафету на другому етапі. Олімпійська чемпіонка теж відмінно відстрілялася та зберегла шосту позицію.

Третьою продовжила гонку Анна Кривонос. На "стійці" українка використала один додатковий патрон, щоб закрити усі мішені. Однак на дистанції їй не вистачило швидкості, а тому вона передала естафету дев'ятою.

Фінішерка збірної України Олена Городна зуміла відіграти дві позиції та завершила гонку сьомою. Наші дівчати показали другу найкращу за точністю стрільбу в естафеті. Українки використали 5 додаткових патронів та уникли штрафних кіл.

За золоту нагороду розгорнулася боротьба між збірними Франції та Німеччини. У підсумку першою на фініші були німкені, які випередили суперниць на 1:05.7. "Бронза" дісталася шведським біатлоністкам.

Результат жіночої естафети у Гохфільцені

1. Німеччина (0+4) 1:16:13.7

2. Франція (1+13) +1:05.7

3. Швеція (1+6) +1:31.8

…

7. Україна (0+5) +3:30.3

Нагадаємо, що завершить програму другого етапу Кубка світу чоловіча естафета. Гонка розпочнеться о 15:15 за київським часом.