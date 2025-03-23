Україну в чоловічому масстарті представляв капітан "синьо-жовтих" Дмитро Підручний. Лідер українців змагався під 19-м номером, пише 24 Канал.

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Фінальна гонка біатлонного сезону

Дмитро Підручний непогано розпочав гонку. На першому вогневому рубежі він закрив усі мішені та тримався на 11-му місці.

На другій "лежці" Дмитро допустив одну хибу та опустився на 16-те місце. На третьому стрільбищі Підручний знову не зміг закрити одну мішень та втратив ще сім позицій.

Третього промаху капітан збірної України допустив на останньому вогневому рубежі. У підсумку Підручний завершив гонку 24-м.

Переможцем останньої гонки сезону став швед Себастьян Самуельссон, який на 5.6 секунди випередив француза Еріка Перро. "Бронза" дісталася норвежцю Ендре Стремсгейму.

Результат чоловічого масстарту

1. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0+1+0) 39:11.8

2. Ерік Перро (Франція, 0+1+0+0) +5.6

3. Ендре Стремсгейм (Норвегія, 0+0+0+0) +9.3

…

24. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+1+1) +3:10.2

Ця гонка стала фінальним акордом Кубка світу з біатлону сезону-2024/25. Малий кришталевий глобус масстартів дістався норвежцю Штурлі Легрейду, який лише на один бал випередив Еріка Перро.