Украину в мужском масстарте представлял капитан "сине-желтых" Дмитрий Пидручный. Лидер украинцев соревновался под 19-м номером, пишет 24 Канал.
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Финальная гонка биатлонного сезона
Дмитрий Пидручный неплохо начал гонку. На первом огневом рубеже он закрыл все мишени и держался на 11-м месте.
На второй "лежке" Дмитрий допустил один промах и опустился на 16-е место. На третьем стрельбище Пидручный снова не смог закрыть одну мишень и потерял еще семь позиций.
Третий промах капитан сборной Украины допустил на последнем огневом рубеже. В итоге Пидручный завершил гонку 24-м.
Победителем последней гонки сезона стал швед Себастьян Самуэльссон, который на 5.6 секунды опередил француза Эрика Перро. "Бронза" досталась норвежцу Эндре Стремсгейму.
Результат мужского масстарта
- 1. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0+1+0) 39:11.8
- 2. Эрик Перро (Франция, 0+1+0+0) +5.6
- 3. Эндре Стремсгейм (Норвегия, 0+0+0+0+0) +9.3
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- 24. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+1+1+1) +3:10.2
Эта гонка стала финальным аккордом Кубка мира по биатлону сезона-2024/25. Малый хрустальный глобус масстартов добрался до норвежца Штурли Легрейда, который лишь на один балл опередил Эрика Перро.