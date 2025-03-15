У суботу, 15 березня, в рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону в Поклюці відбувся чоловічий масстарт. Україну в гонці представив лідер "синьо-жовтих" Дмитро Підручний, пише 24 Канал.

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Як виступив Підручний у масстарті

Капітан збірної України виступав у масстарті під 18 номером. Дмитро на трьох вогневих рубежах закрив усі мішені та тримався у чільній десятці на 7-му місці. На жаль, на останній стійці Дмитро припустився хиби та заробив коло штрафу.

Українець опустився на одинадцяте місце, сподіваючись надолужити втрачене на дистанції. Проте втома далася взнаки, а тому Дмитро фінішував 13-м.

Боротьбу за "золото" наприкінці гонки вели французи Ерік Перро та Кентен Фійон-Має. Переможцем протистояння став Перро, який випередив суперника на 3.1 секунди. Бронзова нагорода дісталася норвежцю Стурлі Легрейду.

Результат чоловічого масстарту в Поклюці

1. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+1) 35:42.7

2. Кентен Фійон-Має (Франція, 0+0+0+1) +3.1

3. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+0) +22.3

…

13. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+0+1) +1:40.3

У неділю, 16 березня, відбудуться останні гонки восьмого етапу Кубка світу в Поклюці. В третій змагальний день заплановані естафети.