В субботу, 15 марта, в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке состоялся мужской масс-cтарт. Украину в гонке представил лидер "сине-желтых" Дмитрий Пидручный, пишет 24 Канал.

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Как выступил Пидручный в масс-cтарте

Капитан сборной Украины выступал в масс-cтарте под 18 номером. Дмитрий на трех огневых рубежах закрыл все мишени и держался в первой десятке на 7-м месте. К сожалению, на последней стойке Дмитрий допустил ошибку и заработал круг штрафа.

Украинец опустился на одиннадцатое место, надеясь наверстать упущенное на дистанции. Однако усталость сказалась, а потому Дмитрий финишировал 13-м.

Борьбу за "золото" в конце гонки вели французы Эрик Перро и Кентен Фийон-Мае. Победителем противостояния стал Перро, который опередил соперника на 3.1 секунды. Бронзовая награда досталась норвежцу Стурли Легрейду.

Результат мужского масстарта в Поклюке

1. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+1) 35:42.7

2. Кентен Фийон-Мае (Франция, 0+0+0+1) +3.1

3. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+0) +22.3

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13. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+0+1) +1:40.3

В воскресенье, 16 марта, состоятся последние гонки восьмого этапа Кубка мира в Поклюке. В третий соревновательный день запланированы эстафеты.