Провальна гонка українців: результат індивідуалки на Кубку світу в Рупольдингу

У середу, 15 січня, у німецькому Рупольдингу стартував п'ятий етап Кубка світу з біатлону. Програму змагань відкрила чоловіча індивідуальна гонка.

У стартовий протокол 20-кілометрової гонки потрапило 105 спортсменів. Україну в індивідуалці представляли четверо біатлоністів, пише 24 Канал.

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Найгірша гонка у сезоні

Наш квартет розпочав гонку у такій послідовності: Віталій Мандзин (20), Богдан Цимбал (21), Антон Дудченко (30) та Дмитро Підручний (54).

Найкращий результат серед українців продемонстрував Віталій Мандзин. Він допустив три промахи на трьох вогневих рубежах та посів підсумкове 55 місце. Проте цього не вистачило, щоб потрапити до залікової зони.

Богдан Цимбал не закрив дві мішені, але ходом значно поступався суперникам. У підсумку він фінішував лише на 74 місці.

Значно гірше своїх можливостей виступили Підручний та Дудченко. Капітан збірної України провалив стрільбу, допустивши вісім хиб. Дудченко фінішував 76-м, а Підручний – 98-м. Для Дмитра це найгірша гонка у кар'єрі.

Перемогу в індивідуальній гонці здобув норвежець Вебйорн Сьорум, який продемонстрував ідеальну влучність. Француз Емільєн Клод програв чемпіону 52,1 секунди. Третє місце у представника Латвії Андрейса Расторгуєвса.

Результат чоловічої індивідуалки

1. Вебйорн Сьорум (Норвегія) – 47.30,0 (0+0+0+0)

2. Емільєн Клод (Франція) – 52,1 (0+0+0+0)

3. Андрейс Расторгуєвс (Латвія) – 56,8 (0+1+0+0)

…

55. Віталій Мандзин (Україна) – 5.09,3 (0+1+1+1)

74. Богдан Цимбал (Україна) – 6.33,7 (0+0+0+2)

76. Антон Дудченко (Україна) – 6.48,9 (0+2+0+1)

98. Дмитро Підручний (Україна) – 9.47,5 (1+2+4+1)

Нагадаємо, що у другий змагальний день етапу Кубка світу у Рупольдингу відбудеться жіноча індивідуальна гонка на 15 кілометрів. Змагання розпочнеться о 15:10 за київським часом.