Остання жіноча гонка сезону: як виступили українські біатлоністки в масстарті в Гольменколлені

У неділю, 23 березня, відбулася остання жіноча гонка в сезоні-2024/2025 з біатлону. У норвезькому Гольменколлені на трасу вийшли 30 спортсменок, щоб пробігти масстарт.

Україну в ньому представляли дві спортсменки. Окрім Юлії Джими, яка відібралася за рейтингом, також на старт вийшла Олена Городна через зняття Елли Халварссон, Анни Магнуссон та Ванесси Фойгт, повідомляє 24 Канал.

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Як виступили українки у масстарті

20-річна біатлоністка скористалася своїм шансом і продемонструвала дуже гідний результат. Вона до останнього вогневого рубежу претендувала на місце у топ-15, але зробила дві хиби та фінішувала врешті-решт 23-ю – найкращий результат у кар'єрі в масстартах.

Лідерці збірної України Юлії Джимі, на жаль не вдалося, на позитивній ноті завершити сезон. Вона не закрила 4 мішені з 20, а також суттєво поступалася суперницям на дистанції. У підсумку, киянка завершила гонку 29-ю.

Виграла масстарт німкеня Франціска Пройсс, яка стала також володаркою Великого кришталевого глобуса. Срібну медаль здобула шведська біатлоністка Ельвіра Еберг. А от "бронза" у масстарті Кубка світу дісталася Лу Жанмоно.

Результат жіночого масстарту

Франціска Пройсс (Німеччина, 0+0+1+0) 38:23.8 Ельвіра Еберг (Швеція, 1+1+1+0) +3.3 Лу Жанмонно (Франція, 1+0+0+0) +11.7

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23. Олена Городна (Україна, 1+0+0+2) +2:35.7

29. Юлія Джима (Україна, 2+1+1+0) +4:04.0

Нагадаємо, що чоловічий масстарт на дев'ятому етапі Кубка світу в Гольменколлені розпочнеться о 16:45 за київським часом, де Україну представлятиме Дмитро Підручний. Ця гонка закриє біатлонний сезон-2024/2025.