На старт класичної змішаної естафети у словенській Поклюці вийшли 23 команди. Збірна України змагалася під номером 7, пише 24 Канал.

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Як виступили українці в змішаній естафеті

"Синьо-жовті" виступали в естафеті в такому складі: Олександра Меркушина, Олена Городна, Антон Дудченко, Віталій Мандзин.

Стартером нашої команди була Олександра Меркушина. 20-річна біатлоністка вперше виступила у змішаній естафеті на рівні Кубка світу. На двох вогневих рубежах Олександра допустила дві хиби та була на першій передачі естафети 16-ю.

Гонку продовжила Олена Городна. Представниця Львівщини використала три додаткові патрони та зуміла відіграти дві позиції.

Антон Дудченко відмінно відстрілявся на обох вогневих рубежах. 28-річний біатлоніст відіграв три позиції та на передачі естафети був 11-м.

Фінішером "синьо-жовтих" був Віталій Мандзин. На "лежці" Віталій закрив усі мішені та обійшов представників Польщі та Словенії. Українець ідеально відстрілявся на "стійці" та зберіг нашій команді місце у топ-10. Зазначимо, що краще за Україну відстрілявся лише квартет зі США – 4 хиби.

Переможцем змішаної естафети стала команда Швеції. Срібна нагорода дісталася Франції, яка потрапила на п'єдестал попри коло штрафу. Третє місце в гонці посіла Норвегія.

Результат змішаної естафети в Поклюці

1. Швеція (0+12) 1:09:07.5

2. Франція (1+6) +14.8

3. Норвегія (0+10) +20.0

…

9. Україна (0+5) +3:17.7

Нагадаємо, що у сингл-місті український дует зайняв 11-те місце. Біатлонний сезон завершить етап Кубка світу в Гольменколлені, який триватиме з 21 до 23 березня.