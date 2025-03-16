На старт классической смешанной эстафеты в словенской Поклюке вышли 23 команды. Сборная Украины соревновалась под номером 7, пишет 24 Канал.

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Как выступили украинцы в смешанной эстафете

"Сине-желтые" выступали в эстафете в таком составе: Александра Меркушина, Елена Городна, Антон Дудченко, Виталий Мандзин.

Стартером нашей команды была Александра Меркушина. 20-летняя биатлонистка впервые выступила в смешанной эстафете на уровне Кубка мира. На двух огневых рубежах Александра допустила две ошибки и была на первой передаче эстафеты 16-й.

Гонку продолжила Елена Городна. Представительница Львовщины использовала три дополнительных патрона и сумела отыграть две позиции.

Антон Дудченко отлично отстрелялся на обоих огневых рубежах. 28-летний биатлонист отыграл три позиции и на передаче эстафеты был 11-м.

Финишером "сине-желтых" был Виталий Мандзин. На "лежке" Виталий закрыл все мишени и обошел представителей Польши и Словении. Украинец идеально отстрелялся на "стойке" и сохранил нашей команде место в топ-10. Отметим, что лучше Украины отстрелялся только квартет из США – 4 промаха.

Победителем смешанной эстафеты стала команда Швеции. Серебряная награда досталась Франции, которая попала на пьедестал несмотря на круг штрафа. Третье место в гонке заняла Норвегия.

Результат смешанной эстафеты в Поклюке

1. Швеция (0+12) 1:09:07.5

2. Франция (1+6) +14.8

3. Норвегия (0+10) +20.0

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9. Украина (0+5) +3:17.7

Напомним, что в сингл-городе украинский дуэт занял 11-е место. Биатлонный сезон завершит этап Кубка мира в Хольменколлене, который продлится с 21 по 23 марта.