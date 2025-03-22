Останні гонки біатлонного сезону: хто з українців бігтиме масстарти в Гольменколлені
- Юлія Джима та Дмитро Підручний братимуть участь у масстартах останнього етапу Кубка світу з біатлону в Гольменколлені.
- Жіночий масстарт розпочнеться о 14:15, а чоловічий о 16:40 за київським часом, Джима стартуватиме з 18-ї позиції, а Підручний - з 19-ї.
Розіграш Кубка світу з біатлону сезону-2024/25 добігає до свого завершення. В останній змагальний день етапу в Гольменколлені відбудуться два масстарти – чоловічий та жіночий.
Лідери збірної України Дмитро Підручний та Юлія Джима візьмуть участь в останніх гонках сезону. Українські біатлоністи бігтимуть масстарти завдяки своїм позиціям у загальному заліку, пише 24 Канал з посиланням на сайт IBU.
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Джима та Підручний виступлять в масстарті
Першими на старт вийдуть жінки. Вони бігтимуть гонку на дистанцію 10 кілометрів. Юлія Джима стартуватиме з 18-ї позиції. Запасною на масстарт заявлена Олена Городна (32-й номер). Гонка розпочнеться о 14:15 за київським часом.
- 18. Юлія Джима
Чоловічий масстарт (15 кілометрів) розпочнеться о 16:40 за київським часом. Україну представлятиме Дмитро Підручний, який бігтиме під номером 19.
- 19. Дмитро Підручний
Зазначимо, що у загальному рейтингу серед чоловіків лідирує Стурла Легрейд (1236 очок). Норвежець став володарем Великого кришталевого глобуса. Українець Дмитро Підручний займає 19-ту сходинку (395 очок).
А от у жінок володарка Великого кришталевого глобуса визначиться в останній гонці сезону. Наразі лідирує француженка Лу Жанмонно (1193). У рейтингу вона випереджає Франциску Пройс, яка набрала 1188 балів. Серед українок найкращий результат в Юлії Джими – 18 позиція (364).