Останні гонки біатлонного сезону: хто з українців бігтиме масстарти в Гольменколлені

Розіграш Кубка світу з біатлону сезону-2024/25 добігає до свого завершення. В останній змагальний день етапу в Гольменколлені відбудуться два масстарти – чоловічий та жіночий.

Лідери збірної України Дмитро Підручний та Юлія Джима візьмуть участь в останніх гонках сезону. Українські біатлоністи бігтимуть масстарти завдяки своїм позиціям у загальному заліку, пише 24 Канал з посиланням на сайт IBU.

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Джима та Підручний виступлять в масстарті

Першими на старт вийдуть жінки. Вони бігтимуть гонку на дистанцію 10 кілометрів. Юлія Джима стартуватиме з 18-ї позиції. Запасною на масстарт заявлена Олена Городна (32-й номер). Гонка розпочнеться о 14:15 за київським часом.

18. Юлія Джима

Чоловічий масстарт (15 кілометрів) розпочнеться о 16:40 за київським часом. Україну представлятиме Дмитро Підручний, який бігтиме під номером 19.

19. Дмитро Підручний

Зазначимо, що у загальному рейтингу серед чоловіків лідирує Стурла Легрейд (1236 очок). Норвежець став володарем Великого кришталевого глобуса. Українець Дмитро Підручний займає 19-ту сходинку (395 очок).

А от у жінок володарка Великого кришталевого глобуса визначиться в останній гонці сезону. Наразі лідирує француженка Лу Жанмонно (1193). У рейтингу вона випереджає Франциску Пройс, яка набрала 1188 балів. Серед українок найкращий результат в Юлії Джими – 18 позиція (364).