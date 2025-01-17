Найсильнішим складом: стартлист України на жіночу естафету у Рупольдингу
- Жіноча збірна України з біатлону виступить на естафеті в Рупольдингу 18 січня, початок о 15:20 за київським часом.
- У складі команди: Олена Городна, Юлія Джима, Ірина Петренко та Христина Дмитренко; номер команди - 9.
Програму п'ятого етапу Кубка світу у Рупольдингу продовжить жіноча естафета. У ній візьме участь збірна України.
У суботу, 18 січня, у німецькому Рупольдингу відбудеться жіноча естафета. Гонка розпочнеться о 15:20 за київським часом, пише 24 Канал.
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Хто з українок бігтиме естафету
Тренерський штаб збірної України визначився зі складом четвірки біатлоністок, які бігтимуть естафету. Перелік учасників гонки опублікував Міжнародний союз біатлоністів (IBU).
У порівнянні з етапом у Гохфільцені відбулася лише одна зміна. Замість Анни Кривонос у гонці візьме участь Ірина Петренко, яка відновилася після травми.
Стартлист збірної України на жіночу естафету
- Олена Городна
- Юлія Джима
- Ірина Петренко
- Христина Дмитренко
Склад жіночої збірної України / скриншот з сайту IBU
Наша команда виступатиме під номером 9. Загалом в естафеті візьмуть участь 20 команд.
Нагадаємо, що на етапі у Гохфільцені наші дівчата фінішували на сьомому місці. Тоді стартером команди була Дмитренко, а фінішером – Городна.