В субботу, 18 января, в немецком Рупольдинге состоится женская эстафета. Гонка начнется в 15:20 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Кто из украинок будет бежать эстафету

Тренерский штаб сборной Украины определился с составом четверки биатлонисток, которые будут бежать эстафету. Перечень участников гонки опубликовал Международный союз биатлонистов (IBU).

По сравнению с этапом в Хохфильцене произошло лишь одно изменение. Вместо Анны Кривонос в гонке примет участие Ирина Петренко, которая восстановилась после травмы.

Стартлист сборной Украины на женскую эстафету

Елена Городная

Юлия Джима

Ирина Петренко

Кристина Дмитренко

Состав женской сборной Украины / скриншот с сайта IBU

Наша команда будет выступать под номером 9. Всего в эстафете примут участие 20 команд.

Напомним, что на этапе в Хохфильцене наши девушки финишировали на седьмом месте. Тогда стартером команды была Дмитренко, а финишером – Городная.