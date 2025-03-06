Програма першого змагального дня буде представлена чоловічим спринтом. Всього участь у перегонах візьмуть 98 біатлоністів, повідомляє 24 канал із посиланням на IBU.

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Хто представлятиме Україну

Тренерський штаб збірної України визначився з учасниками чоловічого спринту. Участь у перегонах в Нове-Мєсто візьмуть чотири біатлоністи.

Першим серед українських представників розпочне гонку Антон Дудченко. Останній номер у складі "синьо-жовтих" на чоловічий спринт отримав Дмитро Підручний.

Склад збірної України на чоловічий спринт:

10. Антон Дудченко

16. Віталій Мандзин

55. Артем Тищенко

66. Дмитро Підручний

Чоловічий спринт у чеському Нове-Мєсто розпочнеться о 19:40 за київським часом.