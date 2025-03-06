Программа первого соревновательного дня будет представлена мужским спринтом. Всего участие в гонке примут 98 биатлонистов, сообщает 24 канал со ссылкой на IBU.
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Кто будет представлять Украину
Тренерский штаб сборной Украины определился с участниками мужского спринта. Участие в гонке в Нове-Место примут четыре биатлониста.
Первым среди украинских представителей начнет гонку Антон Дудченко. Последний номер в составе "сине-желтых" на мужской спринт получил Дмитрий Пидручный.
Состав сборной Украины на мужской спринт:
- 10. Антон Дудченко
- 16. Виталий Мандзин
- 55. Артем Тищенко
- 66. Дмитрий Пидручный
Мужской спринт в чешском Нове-Место начнется в 19:40 по киевскому времени.