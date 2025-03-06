Перший день 7-го етапу Кубка світу: визначився склад збірної України на спринт в Нове-Мєсто
- 7-й етап Кубка світу з біатлону 2025 пройде в чеському місті Нове-Мєсто, змагання починаються 6 березня чоловічим спринтом.
- Збірну України у чоловічому спринті представлятимуть чотири біатлоністи.
У четвер, 6 березня, стартує 7-й етап Кубка світу з біатлону 2025. Змагання відбудуться в чеському місті Нове-Мєсто.
Програма першого змагального дня буде представлена чоловічим спринтом. Всього участь у перегонах візьмуть 98 біатлоністів, повідомляє 24 канал із посиланням на IBU.
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Хто представлятиме Україну
Тренерський штаб збірної України визначився з учасниками чоловічого спринту. Участь у перегонах в Нове-Мєсто візьмуть чотири біатлоністи.
Першим серед українських представників розпочне гонку Антон Дудченко. Останній номер у складі "синьо-жовтих" на чоловічий спринт отримав Дмитро Підручний.
Склад збірної України на чоловічий спринт:
- 10. Антон Дудченко
- 16. Віталій Мандзин
- 55. Артем Тищенко
- 66. Дмитро Підручний
Чоловічий спринт у чеському Нове-Мєсто розпочнеться о 19:40 за київським часом.