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Sport News 24 Біатлон Перший день 7-го етапу Кубка світу: визначився склад збірної України на спринт в Нове-Мєсто
6 березня, 11:41
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Перший день 7-го етапу Кубка світу: визначився склад збірної України на спринт в Нове-Мєсто

Єгор Торяник
Основні тези
  • 7-й етап Кубка світу з біатлону 2025 пройде в чеському місті Нове-Мєсто, змагання починаються 6 березня чоловічим спринтом.
  • Збірну України у чоловічому спринті представлятимуть чотири біатлоністи.

У четвер, 6 березня, стартує 7-й етап Кубка світу з біатлону 2025. Змагання відбудуться в чеському місті Нове-Мєсто.

Програма першого змагального дня буде представлена чоловічим спринтом. Всього участь у перегонах візьмуть 98 біатлоністів, повідомляє 24 канал із посиланням на IBU.

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Хто представлятиме Україну

Тренерський штаб збірної України визначився з учасниками чоловічого спринту. Участь у перегонах в Нове-Мєсто візьмуть чотири біатлоністи.

Першим серед українських представників розпочне гонку Антон Дудченко. Останній номер у складі "синьо-жовтих" на чоловічий спринт отримав Дмитро Підручний. 

Склад збірної України на чоловічий спринт:

  • 10. Антон Дудченко
  • 16. Віталій Мандзин
  • 55. Артем Тищенко
  • 66. Дмитро Підручний

Чоловічий спринт у чеському Нове-Мєсто розпочнеться о 19:40 за київським часом.