Розклад п'ятого етапу Кубка світу-2025/2026 з біатлону: коли змагатимуться українці

У середу, 14 січня, розпочнеться черговий етап Кубка світу-2025/2026 з біатлону. Він, як і попередній, відбудеться у Німеччині, але спортсмени з Обергофа переїдуть у Рупольдинг.

За результатами стартових чотирьох етапів збірна України посідає десяте місце в чоловічому заліку Кубка націй та 15-те – в жіночому. Наразі найкращим результатом для українців є сьома позиція Дмитра Підручного в гонці переслідування, повідомляє 24 канал.

Коли відбудеться п'ятий етап Кубка світу з біатлону?

Змагання у німецькому містечку південно-східної Баварії будуть розбиті на п'ять днів. Протягом них відбудеться сумарно шість гонок.

Першими на трасу вийдуть жінки, які проведуть 14 січня естафету. Закінчаться ж змагання в Рупольдингу 18 січня чоловічим персьютом.

Розклад етапу Кубка світу-2025/2026 у Рупольдингу

14 січня (15:30) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів

15 січня (15:30) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів

16 січня (15:30) – спринт 7,5 кілометрів, жінки

17 січня (15:30) – спринт 10 кілометрів, чоловіки

18 січня (13:30) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки

18 січня (16:00) – гонка переслідування 12,5 кілометра, чоловіки

Де дивитись біатлон в Україні?

Усі гонки п'ятого етапу в Рупольдингу у прямому етері транслюватимуть на сайті Суспільне Спорт. Також їх можна дивитися на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Черкаси, Суспільне Одеса тощо).

Як минув попередній етап в Обергофі?

Для українських біатлоністів четвертий етап Кубка світу став поки найуспішнішим у сезоні-2025/2026.

Двічі у топ-20 фінішував Віталій Мандзин. Уродженець Тернопільщини став 15-м у спринті, після чого в гонці переслідування фінішував 20-м.

Той персьют став проривним для капітана "синьо-жовтих". Дмитро Підручний посів сьоме місце, стартувавши 41-м.

Серед представниць жіночої збірної залікові очки змогла заробити тільки Христина Дмитренко, яка фінішувала 33-ю та 35-ю в індивідуальних гонках.

Естафети, на жаль, були невдалими для України. В обох наші збірні посідали 14-ті місця.

Зазначимо, що в загальному заліку наразі найвище серед українців розташовується Віталій Мандзин – 27-ма сходинка.