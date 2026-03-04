На Кубку світу з біатлону стартує заключний, третій триместр сезону, повідомляє Суспільне Спорт. Українська збірна виступить на етапі в Контіолахті у дещо зміненому складі порівняно з Олімпіадою-2026: до чоловічої команди потрапили Богдан Цимбал та Артем Тищенко, а в жіночій заявці Анастасія Меркушина замінила свою сестру Олександру.
Коли відбудуться змагання з біатлону 2025/2026?
Четвер, 5 березня 2026 року, 18:05. Індивідуальна гонка, жінки
П'ятниця, 6 березня 2026 року, 18:10. Індивідуальна гонка, чоловіки
Субота, 7 березня 2026 року, 14:40. Масстарт, жінки
Субота, 7 березня 2026 року, 16:40. Естафета, чоловіки
Неділя, 8 березня 2026 року, 14:30. Естафета, жінки
Неділя, 8 березня 2026 року, 17:55. Масстарт, чоловіки
В Україні всі гонки Кубка світу з біатлону можна буде дивитися наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на регіональних каналах Суспільного.
Що відомо про Кубок світу з біатлону?
Кубок світу відіграє ключову роль у підготовці до чемпіонатів світу та зимових Олімпійських ігор, адже за його результатами формується рейтинг біатлоністів і національних команд.
Протягом сезону спортсмени не лише борються за окремі перемоги на етапах, але й за загальний залік – престижну "Кришталеву кулю", яку отримує найсильніший біатлоніст сезону.