На Кубке мира по биатлону стартует заключительный, третий триместр сезона, сообщает Суспільне Спорт. Украинская сборная выступит на этапе в Контиолахти в несколько измененном составе по сравнению с Олимпиадой-2026: в мужскую команду попали Богдан Цымбал и Артем Тищенко, а в женской заявке Анастасия Меркушина заменила свою сестру Александру.

Четверг, 5 марта 2026 года, 18:05. Индивидуальная гонка, женщины

Пятница, 6 марта 2026 года, 18:10. Индивидуальная гонка, мужчины

Суббота, 7 марта 2026 года, 14:40. Масстарт, женщины

Суббота, 7 марта 2026 года, 16:40. Эстафета, мужчины

Воскресенье, 8 марта 2026 года, 14:30. Эстафета, женщины

Воскресенье, 8 марта 2026 года, 17:55. Масстарт, мужчины

В Украине все гонки Кубка мира по биатлону можно будет смотреть вживую на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на региональных каналах Суспільного.

