Розклад сьомого етапу Кубка світу з біатлону 2025/2026

Сьомий етап Кубка світу з біатлону сезону 2025/2026 відбудеться з 5 по 8 березня у фінському Контіолахті. У програмі – індивідуальні гонки, естафети та масстарт. Це перший етап після зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

На Кубку світу з біатлону стартує заключний, третій триместр сезону, повідомляє Суспільне Спорт. Українська збірна виступить на етапі в Контіолахті у дещо зміненому складі порівняно з Олімпіадою-2026: до чоловічої команди потрапили Богдан Цимбал та Артем Тищенко, а в жіночій заявці Анастасія Меркушина замінила свою сестру Олександру.

Коли відбудуться змагання з біатлону 2025/2026?

Четвер, 5 березня 2026 року, 18:05. Індивідуальна гонка, жінки

П'ятниця, 6 березня 2026 року, 18:10. Індивідуальна гонка, чоловіки

Субота, 7 березня 2026 року, 14:40. Масстарт, жінки

Субота, 7 березня 2026 року, 16:40. Естафета, чоловіки

Неділя, 8 березня 2026 року, 14:30. Естафета, жінки

Неділя, 8 березня 2026 року, 17:55. Масстарт, чоловіки

В Україні всі гонки Кубка світу з біатлону можна буде дивитися наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на регіональних каналах Суспільного.

Що відомо про Кубок світу з біатлону?