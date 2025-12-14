Зокрема, чоловіча естафета та гонка переслідування серед жінок. Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на перегони, повідомляє 24 канал із посиланням на biathlon.com.ua.

Кого обрав тренерський штаб збірної України?

Від збірної України участь у чоловічій естафеті візьмуть 4 біатлоністи. Серед них Богдан Цимбал, Віталій Мандзин, Богдан Борковський та Дмитро Підручний.

Склад збірної України на чоловічу естафету:

9-1. Богдан Цимбал

9-2. Віталій Мандзин

9-3. Богдан Борковський

9-4. Дмитро Підручний

Серед жінок лише одна представниця національної команди у гонці переслідуання. "Синьо-жовтих" представить Христина Дмитренко (36).

Відзначимо, що чоловіча естафета розпочнеться о 13:00 за київським часом. Тоді як гонка переслідування стартує о 15:45 за Києвом.

Де дивитися Кубок світу з біатлону?

Другий етап Кубка світу з біатлону можна переглянути у вільному доступі. Трансляція доступна на сайті Суспільне Спорт.

Відзначимо, що 14 грудня – це останній день другого етапу Кубка світу з біатлону. Третій етап турніру у французькому Ансі розпочнеться 18 грудня та триватиме до 21 грудня.

Які результати в України перед останніми гонками?