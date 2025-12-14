В частности, мужская эстафета и гонка преследования среди женщин. Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на гонки, сообщает 24 канал со ссылкой на biathlon.com.ua.
Читайте также Календарь и расписание гонок биатлонного сезона 2025 – 2026
Кого выбрал тренерский штаб сборной Украины?
От сборной Украины участие в мужской эстафете примут 4 биатлониста. Среди них Богдан Цымбал, Виталий Мандзин, Богдан Борковский и Дмитрий Пидручный.
Состав сборной Украины на мужскую эстафету:
- 9-1. Богдан Цымбал
- 9-2. Виталий Мандзин
- 9-3. Богдан Борковский
- 9-4. Дмитрий Пидручный
Среди женщин только одна представительница национальной команды в гонке преследования. "Сине-желтых" представит Кристина Дмитренко (36).
Отметим, что мужская эстафета начнется в 13:00 по киевскому времени. Тогда как гонка преследования стартует в 15:45 по Киеву.
Где смотреть Кубок мира по биатлону?
Второй этап Кубка мира по биатлону можно посмотреть в свободном доступе. Трансляция доступна на сайте Суспільне Спорт.
Отметим, что 14 декабря – это последний день второго этапа Кубка мира по биатлону. Третий этап турнира во французском Анси начнется 18 декабря и продлится до 21 декабря.
Какие результаты у Украины перед последними гонками?
Лучший результат в мужском спринте показал Виталий Мандзин, заняв 30 место. Тогда как среди женщин лучше всего выступила Кристина Дмитренко – 36 позиция.
В мужском персьюте среди украинцев выше всех финишировал Виталий Мандзин. Он занял 26 место по результатам гонки.
В женской эстафете Украина оказалась в первой десятке. "Сине-желтые" заняли 10 позицию.