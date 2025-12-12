Є кадрові втрати: стартлист збірної України з біатлону на спринти в Гохфільцені

У п'ятницю, 12 грудня, стартує другий етап сезону-2025/2026 Кубка світу з біатлону. Він відбудеться в австрійському Гохфільцені.

У перший змагальний день біатлоністи бігтимуть спринти. Тренерський штаб збірної України визначився зі складами команд на ці гонки, повідомляє 24 Канал з посиланням на IBU.

Який склад України на спринти в Гохфільцені?

"Синьо-жовтих" цього разу представлятимуть дев'ять біатлоністів. Наша команда має квоту по п'ять спортсменів, але чоловіча збірна буде представлена не в повному складі.

Антон Дудченко й Артем Тищенко не до кінця відновилися після хвороби. Вони вже тренуються, проте ще не готові повністю до змагань.

Саме чоловічий спринт відкриє програму дня. Першим українцем, який вийде на старт, стане капітан збірної Дмитро Підручний, для якого це буде перша особиста гонка в сезоні.

Склад збірної України на чоловічий спринт

15. Дмитро Підручний

30. Віталій Мандзин

43. Богдан Цимбал

82. Богдан Борковський

А вже після фінішу чоловіків на трасу вийдуть жінки. В цьому спринті наша команда матиме п'ятьох представниць.

Першою з українок стартує Христина Дмитренко. Також варто відзначити дебют у новому сезоні Кубка світу Лілії Стеблини, яка розпочинала кампанію-2025/2026 на Кубку IBU в Обертілліаху.

Склад збірної України на жіночий спринт

16. Христина Дмитренко

51. Дарина Чалик

57. Анастасія Меркушина

87. Лілія Стеблина

90. Олександра Меркушина

Довідка. За підсумками чоловічого та жіночого спринтів визначаться по 60 учасників гонок переслідувань.

Де та коли дивитися Кубок світу з біатлону?

Усі гонки другого етапу Кубка світу з біатлону в Гохфільцені будуть доступні глядачам у вільному доступі. Їх можна подивитися на сайті Суспільне Спорт.

Також передбачені телевізійні трансляції, які покажуть на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Луцьк, Суспільне Суми, Суспільне Харків тощо). Чоловічий спринт розпочнеться о 12:25, а жіночий – о 15:15 за київським часом.

Що відомо про сезон-2025/2026 Кубка світу з біатлону?

Перший етап Кубка світу з біатлону розпочався 29 листопада з естафет. У жіночій Україна посіла 15 місце, а в чоловічій – дев'яте.

Наразі найкращий індивідуальний результат має Віталій Мандзин. Він посів 19 позицію в гонці переслідування.

Розклад наступних гонок в Гохфільцені