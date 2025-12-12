Есть кадровые потери: стартлист сборной Украины по биатлону на спринты в Хохфильцене
- Сборная Украины по биатлону на спринте в Хохфильцене будет представлена девятью биатлонистами, в частности, Дмитрием Пидручным и Кристиной Дмитренко.
- Мужской спринт начнется в 12:25, а женский – в 15:15 по киевскому времени, с трансляциями на сайте Суспільне Спорт и местных каналах Суспільного.
В пятницу, 12 декабря, стартует второй этап сезона-2025/2026 Кубка мира по биатлону. Он состоится в австрийском Хохфильцене.
В первый соревновательный день биатлонисты будут бежать спринты. Тренерский штаб сборной Украины определился с составами команд на эти гонки, сообщает 24 Канал со ссылкой на IBU.
Читайте также Олимпийская чемпионка возглавила сборную Украины по биатлону
Какой состав Украины на спринты в Хохфильцене?
"Сине-желтых" на этот раз будут представлять девять биатлонистов. Наша команда имеет квоту по пять спортсменов, но мужская сборная будет представлена не в полном составе.
Антон Дудченко и Артем Тищенко не до конца восстановились после болезни. Они уже тренируются, однако еще не готовы полностью к соревнованиям.
Именно мужской спринт откроет программу дня. Первым украинцем, который выйдет на старт, станет капитан сборной Дмитрий Пидручный, для которого это будет первая личная гонка в сезоне.
Состав сборной Украины на мужской спринт
- 15. Дмитрий Пидручный
- 30. Виталий Мандзин
- 43. Богдан Цымбал
- 82. Богдан Борковский
А уже после финиша мужчин на трассу выйдут женщины. В этом спринте наша команда будет иметь пять представительниц.
Первой из украинок стартует Кристина Дмитренко. Также стоит отметить дебют в новом сезоне Кубка мира Лилии Стеблины, которая начинала кампанию-2025/2026 на Кубке IBU в Обертиллиахе.
Состав сборной Украины на женский спринт
- 16. Кристина Дмитренко
- 51. Дарья Чалык
- 57. Анастасия Меркушина
- 87. Лилия Стеблина
- 90. Александра Меркушина
Справка. По итогам мужского и женского спринтов определятся по 60 участников гонок преследований.
Где и когда смотреть Кубок мира по биатлону?
Все гонки второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене будут доступны зрителям в свободном доступе. Их можно посмотреть на сайте Суспільне Спорт.
Также предусмотрены телевизионные трансляции, которые покажут на местных каналах Суспільного (Суспільне Луцк, Суспільне Сумы, Суспільне Харьков и т.д.). Мужской спринт начнется в 12:25, а женский – в 15:15 по киевскому времени.
Что известно о сезоне-2025/2026 Кубка мира по биатлону?
Первый этап Кубка мира по биатлону начался 29 ноября с эстафет. В женской Украина заняла 15 место, а в мужской – девятое.
Сейчас лучший индивидуальный результат имеет Виталий Мандзин. Он занял 19 позицию в гонке преследования.
Расписание следующих гонок в Хохфильцене
- 13 декабря (13:00) – гонка преследования, 12,5 километров, мужчины
- 13 декабря (15:15) – женская эстафета 4 х 6 километров
- 14 декабря (13:00) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров
- 14 декабря (15:45) – гонка преследования 10 километров, женщины.