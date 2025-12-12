В первый соревновательный день биатлонисты будут бежать спринты. Тренерский штаб сборной Украины определился с составами команд на эти гонки, сообщает 24 Канал со ссылкой на IBU.

Читайте также Олимпийская чемпионка возглавила сборную Украины по биатлону

Какой состав Украины на спринты в Хохфильцене?

"Сине-желтых" на этот раз будут представлять девять биатлонистов. Наша команда имеет квоту по пять спортсменов, но мужская сборная будет представлена не в полном составе.

Антон Дудченко и Артем Тищенко не до конца восстановились после болезни. Они уже тренируются, однако еще не готовы полностью к соревнованиям.

Именно мужской спринт откроет программу дня. Первым украинцем, который выйдет на старт, станет капитан сборной Дмитрий Пидручный, для которого это будет первая личная гонка в сезоне.

Состав сборной Украины на мужской спринт

15. Дмитрий Пидручный

30. Виталий Мандзин

43. Богдан Цымбал

82. Богдан Борковский

А уже после финиша мужчин на трассу выйдут женщины. В этом спринте наша команда будет иметь пять представительниц.

Первой из украинок стартует Кристина Дмитренко. Также стоит отметить дебют в новом сезоне Кубка мира Лилии Стеблины, которая начинала кампанию-2025/2026 на Кубке IBU в Обертиллиахе.

Состав сборной Украины на женский спринт

16. Кристина Дмитренко

51. Дарья Чалык

57. Анастасия Меркушина

87. Лилия Стеблина

90. Александра Меркушина

Справка. По итогам мужского и женского спринтов определятся по 60 участников гонок преследований.

Где и когда смотреть Кубок мира по биатлону?

Все гонки второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене будут доступны зрителям в свободном доступе. Их можно посмотреть на сайте Суспільне Спорт.

Также предусмотрены телевизионные трансляции, которые покажут на местных каналах Суспільного (Суспільне Луцк, Суспільне Сумы, Суспільне Харьков и т.д.). Мужской спринт начнется в 12:25, а женский – в 15:15 по киевскому времени.

Что известно о сезоне-2025/2026 Кубка мира по биатлону?

Первый этап Кубка мира по биатлону начался 29 ноября с эстафет. В женской Украина заняла 15 место, а в мужской – девятое.

Сейчас лучший индивидуальный результат имеет Виталий Мандзин. Он занял 19 позицию в гонке преследования.

Расписание следующих гонок в Хохфильцене