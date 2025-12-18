Кубок світу з біатлону в Ансі: у якому складі Україна виступить у жіночому спринті
- 18 грудня стартує третій етап Кубка світу з біатлону у французькому Ансі.
- Україна буде представлена п'ятьма біатлоністками у жіночому спринті.
Вже у четвер, 18 грудня, стартує третій етап Кубка світу з біатлону сезону 2025 – 2026. Змагання прийме французьке Ансі.
Програму французького етапу відкриє жіночий спринт. Україна матиме представництво у вигляді п'яти біатлоністок, інформує 24 Канал із посиланням на biathlon.com.ua.
У якому складі виступить України у жіночому спринті?
Першою на трасу в Ансі вийде Христина Дмитренко, у якої буде 31-й номер на бібі. Натомість останньою у спринт вступить Лілія Стеблина, яка стартуватиме аж у дев'ятому десятку.
Склад збірної України на жіночий спринт:
31. Христина Дмитренко
75. Дарина Чалик
77. Олександра Меркушина
80. Анастасія Меркушина
89. Лілія Стеблина
Зверніть увагу! Жіночий спринт в Ансі стартує 18 грудня о 15:15 (за київським часом).
Де дивитися Кубок світу з біатлону?
Третій етап Кубка світу з біатлону можна переглянути на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Харків, Суспільне Чернігів тощо).
Відзначимо, що етап в Ансі триватиме до 21 грудня включно. Також уболівальники біатлону насолодяться у Франції чоловічим спринтом, гонками переслідування та традиційними естафетами.
Як українці виступали на другому етапі у Гохфільцені?
На жаль, українські біатлоністи у рамках другого етапу Кубка світу у жодній із гонрк не фінішували у топ-20.
Найкращими у складі української збірної стали Віталій Мандзин та Христина Дмитренко. Остання фінішувала 36-ю у спринті та 34-ю у персьюті, де покращила свою позицію на дві сходинки. Натомість Мандзин став 30-м у спринті, а у персьюті показав 26-й результат.