Кубок світу з біатлону в Ансі: у якому складі Україна виступить у жіночому спринті

Вже у четвер, 18 грудня, стартує третій етап Кубка світу з біатлону сезону 2025 – 2026. Змагання прийме французьке Ансі.

Програму французького етапу відкриє жіночий спринт. Україна матиме представництво у вигляді п'яти біатлоністок, інформує 24 Канал із посиланням на biathlon.com.ua.

У якому складі виступить України у жіночому спринті?

Першою на трасу в Ансі вийде Христина Дмитренко, у якої буде 31-й номер на бібі. Натомість останньою у спринт вступить Лілія Стеблина, яка стартуватиме аж у дев'ятому десятку.

Склад збірної України на жіночий спринт:

31. Христина Дмитренко

75. Дарина Чалик

77. Олександра Меркушина

80. Анастасія Меркушина

89. Лілія Стеблина

Зверніть увагу! Жіночий спринт в Ансі стартує 18 грудня о 15:15 (за київським часом).

Де дивитися Кубок світу з біатлону?

Третій етап Кубка світу з біатлону можна переглянути на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Харків, Суспільне Чернігів тощо).

Відзначимо, що етап в Ансі триватиме до 21 грудня включно. Також уболівальники біатлону насолодяться у Франції чоловічим спринтом, гонками переслідування та традиційними естафетами.

