Склад збірної України на жіночу естафету Кубка світу з біатлону в Гохфільцені

Напередодні стартував другий етап Кубка світу з біатлону. У суботу, 13 грудня, відбудуться гонки другого змагального дня у австрійському Гохфільцені.

Зокрема, жінки бігтимуть естафету. Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на цю гонку, повідомляє 24 Канал з посиланням на IBU.

Читайте також Олімпійська чемпіонка очолила збірну України з біатлону

Хто з українок бігтиме естафету в Гохфільцені?

Всього на етап у Австрії до заявки "синьо-жовтих" потрапили шість спортсменок. Його пропускає лідерка команди Юлія Джима, яка продовжує відновлюватися від травми.

Врешті-решт було прийнято рішення поза складом залишити Лілію Стеблину й Олену Городну, яка пропускала й жіночий спринт у перший день етапу. Вперше в кар'єрі відкриватиме для України жіночу естафету Олександра Меркушина на рівні Кубка світу, а фінішеркою обрали її сестру Анастасію.

Склад збірної України на жіночу естафету?

Олександра Меркушина

Христина Дмитренко

Дарина Чалик

Анастасія Меркушина.

Довідка. Це буде друга жіноча естафета на Кубку світу в нинішньому сезону. Під час першого етапу в Естерсунді Україна посіла 15-те місце.

Де та коли дивитися Кубок світу з біатлону?

Усі гонки другого етапу Кубка світу з біатлону в Гохфільцені будуть доступні глядачам у вільному доступі. Їх можна подивитися на сайті Суспільне Спорт.

Також передбачені телевізійні трансляції, які покажуть на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Черкаси, Суспільне Запоріжжя, Суспільне Тернопіль тощо). Жіноча естафета розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Зазначимо, що також 13 грудня відбудеться чоловіча гонка переслідування. В неї відібралися четверо українців за результатами спринту:

30. Віталій Мандзин +1:37.4

44. Богдан Цимбал +1:53.1

48. Дмитро Підручний +1:58.0

59. Віталій Борковський +2:15.5.

Що відомо про другий етап Кубка світу з біатлону?

Другий етап Кубка світу з біатлону розпочався 12 грудня. У перший змагальний день у жіночому спринті найкраще виступила Христина Дмитренко, яка посіла 36 місце, а в чоловічому – Віталій Мандзин (30-те).

Він триватиме до 14 грудня. Завершаться змагання в Гохфільцені жіночою гонкою переслідування.

Розклад наступних гонок в Гохфільцені