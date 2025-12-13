Склад збірної України на жіночу естафету Кубка світу з біатлону в Гохфільцені
- На жіночу естафету в Гохфільцені тренерський штаб збірної України обрав Олександру Меркушину, Христину Дмитренко, Дарину Чалик та Анастасію Меркушину.
- Жіноча естафета розпочнеться 13 грудня о 13:00 за київським часом, а всі гонки другого етапу Кубка світу з біатлону можна буде подивитися на сайті Суспільне Спорт.
Напередодні стартував другий етап Кубка світу з біатлону. У суботу, 13 грудня, відбудуться гонки другого змагального дня у австрійському Гохфільцені.
Зокрема, жінки бігтимуть естафету. Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на цю гонку, повідомляє 24 Канал з посиланням на IBU.
Хто з українок бігтиме естафету в Гохфільцені?
Всього на етап у Австрії до заявки "синьо-жовтих" потрапили шість спортсменок. Його пропускає лідерка команди Юлія Джима, яка продовжує відновлюватися від травми.
Врешті-решт було прийнято рішення поза складом залишити Лілію Стеблину й Олену Городну, яка пропускала й жіночий спринт у перший день етапу. Вперше в кар'єрі відкриватиме для України жіночу естафету Олександра Меркушина на рівні Кубка світу, а фінішеркою обрали її сестру Анастасію.
Склад збірної України на жіночу естафету?
- Олександра Меркушина
- Христина Дмитренко
- Дарина Чалик
- Анастасія Меркушина.
Довідка. Це буде друга жіноча естафета на Кубку світу в нинішньому сезону. Під час першого етапу в Естерсунді Україна посіла 15-те місце.
Де та коли дивитися Кубок світу з біатлону?
Усі гонки другого етапу Кубка світу з біатлону в Гохфільцені будуть доступні глядачам у вільному доступі. Їх можна подивитися на сайті Суспільне Спорт.
Також передбачені телевізійні трансляції, які покажуть на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Черкаси, Суспільне Запоріжжя, Суспільне Тернопіль тощо). Жіноча естафета розпочнеться о 13:00 за київським часом.
Зазначимо, що також 13 грудня відбудеться чоловіча гонка переслідування. В неї відібралися четверо українців за результатами спринту:
- 30. Віталій Мандзин +1:37.4
- 44. Богдан Цимбал +1:53.1
- 48. Дмитро Підручний +1:58.0
- 59. Віталій Борковський +2:15.5.
Що відомо про другий етап Кубка світу з біатлону?
Другий етап Кубка світу з біатлону розпочався 12 грудня. У перший змагальний день у жіночому спринті найкраще виступила Христина Дмитренко, яка посіла 36 місце, а в чоловічому – Віталій Мандзин (30-те).
Він триватиме до 14 грудня. Завершаться змагання в Гохфільцені жіночою гонкою переслідування.
Розклад наступних гонок в Гохфільцені
- 13 грудня (13:00) – гонка переслідування, 12,5 кілометрів, чоловіки
- 13 грудня (15:15) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів
- 14 грудня (13:00) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів
- 14 грудня (15:45) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки.