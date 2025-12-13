Состав сборной Украины на женскую эстафету Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
- На женскую эстафету в Хохфильцене тренерский штаб сборной Украины выбрал Александру Меркушину, Кристину Дмитренко, Дарью Чалык и Анастасию Меркушину.
- Женская эстафета начнется 13 декабря в 13:00 по киевскому времени, а все гонки второго этапа Кубка мира по биатлону можно будет посмотреть на сайте Суспільне Спорт.
Накануне стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. В субботу, 13 декабря, состоятся гонки второго соревновательного дня в австрийском Хохфильцене.
В частности, женщины будут бежать эстафету. Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на эту гонку, сообщает 24 Канал со ссылкой на IBU.
Кто из украинок будет бежать эстафету в Хохфильцене?
Всего на этап в Австрии в заявку "сине-желтых" попали шесть спортсменок. Его пропускает лидер команды Юлия Джима, которая продолжает восстанавливаться от травмы.
В конце концов было принято решение вне состава оставить Лилию Стеблину и Елену Городную, которая пропускала и женский спринт в первый день этапа. Впервые в карьере будет открывать для Украины женскую эстафету Александра Меркушина на уровне Кубка мира, а финишеркой выбрали ее сестру Анастасию.
Состав сборной Украины на женскую эстафету?
- Александра Меркушина
- Кристина Дмитренко
- Дарья Чалык
- Анастасия Меркушина.
Справка. Это будет вторая женская эстафета на Кубке мира в нынешнем сезона. Во время первого этапа в Эстерсунде Украина заняла 15-е место.
Где и когда смотреть Кубок мира по биатлону?
Все гонки второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене будут доступны зрителям в свободном доступе. Их можно посмотреть на сайте Суспільне Спорт.
Также предусмотрены телевизионные трансляции, которые покажут на местных каналах Суспільного (Суспільне Черкассы, Суспільне Запорожье, Суспільне Тернополь и т.д.). Женская эстафета начнется в 13:00 по киевскому времени.
Отметим, что также 13 декабря состоится мужская гонка преследования. В нее отобрались четверо украинцев по результатам спринта:
- 30. Виталий Мандзин +1:37.4
- 44. Богдан Цымбал +1:53.1
- 48. Дмитрий Пидручный +1:58.0
- 59. Виталий Борковский +2:15.5.
Что известно о втором этапе Кубка мира по биатлону?
Второй этап Кубка мира по биатлону начался 12 декабря. В первый соревновательный день в женском спринте лучше всего выступила Кристина Дмитренко, которая заняла 36 место, а в мужском – Виталий Мандзин (30-е).
Он продлится до 14 декабря. Завершатся соревнования в Хохфильцене женской гонкой преследования.
Расписание следующих гонок в Хохфильцене
- 13 декабря (13:00) – гонка преследования, 12,5 километров, мужчины
- 13 декабря (15:15) – женская эстафета 4 х 6 километров
- 14 декабря (13:00) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров
- 14 декабря (15:45) – гонка преследования 10 километров, женщины.