Состав сборной Украины на женскую эстафету Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Накануне стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. В субботу, 13 декабря, состоятся гонки второго соревновательного дня в австрийском Хохфильцене.

В частности, женщины будут бежать эстафету. Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на эту гонку, сообщает 24 Канал со ссылкой на IBU.

Читайте также Олимпийская чемпионка возглавила сборную Украины по биатлону

Кто из украинок будет бежать эстафету в Хохфильцене?

Всего на этап в Австрии в заявку "сине-желтых" попали шесть спортсменок. Его пропускает лидер команды Юлия Джима, которая продолжает восстанавливаться от травмы.

В конце концов было принято решение вне состава оставить Лилию Стеблину и Елену Городную, которая пропускала и женский спринт в первый день этапа. Впервые в карьере будет открывать для Украины женскую эстафету Александра Меркушина на уровне Кубка мира, а финишеркой выбрали ее сестру Анастасию.

Состав сборной Украины на женскую эстафету?

Александра Меркушина

Кристина Дмитренко

Дарья Чалык

Анастасия Меркушина.

Справка. Это будет вторая женская эстафета на Кубке мира в нынешнем сезона. Во время первого этапа в Эстерсунде Украина заняла 15-е место.

Где и когда смотреть Кубок мира по биатлону?

Все гонки второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене будут доступны зрителям в свободном доступе. Их можно посмотреть на сайте Суспільне Спорт.

Также предусмотрены телевизионные трансляции, которые покажут на местных каналах Суспільного (Суспільне Черкассы, Суспільне Запорожье, Суспільне Тернополь и т.д.). Женская эстафета начнется в 13:00 по киевскому времени.

Отметим, что также 13 декабря состоится мужская гонка преследования. В нее отобрались четверо украинцев по результатам спринта:

30. Виталий Мандзин +1:37.4

44. Богдан Цымбал +1:53.1

48. Дмитрий Пидручный +1:58.0

59. Виталий Борковский +2:15.5.

Что известно о втором этапе Кубка мира по биатлону?

Второй этап Кубка мира по биатлону начался 12 декабря. В первый соревновательный день в женском спринте лучше всего выступила Кристина Дмитренко, которая заняла 36 место, а в мужском – Виталий Мандзин (30-е).

Он продлится до 14 декабря. Завершатся соревнования в Хохфильцене женской гонкой преследования.

Расписание следующих гонок в Хохфильцене