Склад збірної України на змішані естафети етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді
- На сингл-мікст Україну представлять Антон Дудченко та Олександра Меркушина, а класичний мікст буде без лідерів, але з дебютантом Богданом Борковським.
- Гонки Кубка світу з біатлону в Естерсунді транслюватимуться на сайті Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного, з одиночним мікстом о 15:00 та класичним о 17:40 за київським часом.
Напередодні стартував новий сезон Кубка світу з біатлону. У неділю, 30 листопада, відбудуться гонки другого змагального дня у шведському Естерсунді.
Ними стануть дві змішані естафети. Тренерський штаб збірної України визначився зі складами на обидві гонки, повідомляє 24 Канал з посиланням на IBU.
Хто з українців бігтиме змішані естафети в Естерсунді?
Спочатку відбудеться сингл-мікст. "Синьо-жовтих" представлятимуть Антон Дудченко й Олександра Меркушина.
Для уродженця Сумщини це буде перша гонка сезону. Меркушина-молодша ж брала участь у жіночій естафеті.
Змагальний день в Естерсунді продовжиться класичним мікстом. Його пропустять лідери збірної України, а свій шанс, зокрема, отримає дебютант Богдан Борковський, який вийде другим на трасу.
Склад збірної України на класичну змішану естафету
- Богдан Цимбал
- Богдан Борковський
- Анастасія Меркушина
- Олена Городна
Де та коли дивитися Кубок світу з біатлону?
Усі гонки першого етапу Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді будуть доступні глядачам у вільному доступі на сайті Суспільне Спорт. Також передбачені телевізійні трансляції, які покажуть на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Харків тощо).
Одиночна змішана естафета розпочнеться о 15:00 за київським часом. Старт класичного міксту заплановано на 17:40.
Що відомо про перший етап Кубка світу з біатлону?
Перший етап Кубка світу з біатлону розпочався 29 листопада. В жіночій естафеті Україна посіла 15 місце, а чоловічій – дев'яте.
Він триватиме до 7 грудня. Завершаться змагання в Естерсунді гонкою переслідування серед чоловіків.
Розклад наступних гонок в Естерсунді
- 2 грудня. 16:30. Індивідуальна гонка, жінки.
- 3 грудня. 16:30. Індивідуальна гонка, чоловіки.
- 5 грудня. 17:00. Спринт, жінки.
- 6 грудня. 17:30. Спринт, чоловіки.
- 7 грудня. 14:15. Гонка переслідування, жінки.
- 7 грудня. 16:20. Гонка переслідування, чоловіки.