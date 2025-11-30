Склад збірної України на змішані естафети етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді

Напередодні стартував новий сезон Кубка світу з біатлону. У неділю, 30 листопада, відбудуться гонки другого змагального дня у шведському Естерсунді.

Ними стануть дві змішані естафети. Тренерський штаб збірної України визначився зі складами на обидві гонки, повідомляє 24 Канал з посиланням на IBU.

Читайте також Хоче "спасати нужденних": біатлоністка Олександра Меркушина про Фуркада, Олімпіаду й допінг

Хто з українців бігтиме змішані естафети в Естерсунді?

Спочатку відбудеться сингл-мікст. "Синьо-жовтих" представлятимуть Антон Дудченко й Олександра Меркушина.

Для уродженця Сумщини це буде перша гонка сезону. Меркушина-молодша ж брала участь у жіночій естафеті.

Змагальний день в Естерсунді продовжиться класичним мікстом. Його пропустять лідери збірної України, а свій шанс, зокрема, отримає дебютант Богдан Борковський, який вийде другим на трасу.

Склад збірної України на класичну змішану естафету

Богдан Цимбал Богдан Борковський Анастасія Меркушина Олена Городна

Де та коли дивитися Кубок світу з біатлону?

Усі гонки першого етапу Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді будуть доступні глядачам у вільному доступі на сайті Суспільне Спорт. Також передбачені телевізійні трансляції, які покажуть на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Харків тощо).

Одиночна змішана естафета розпочнеться о 15:00 за київським часом. Старт класичного міксту заплановано на 17:40.

Що відомо про перший етап Кубка світу з біатлону?

Перший етап Кубка світу з біатлону розпочався 29 листопада. В жіночій естафеті Україна посіла 15 місце, а чоловічій – дев'яте.

Він триватиме до 7 грудня. Завершаться змагання в Естерсунді гонкою переслідування серед чоловіків.

Розклад наступних гонок в Естерсунді