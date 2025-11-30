Состав сборной Украины на смешанные эстафеты этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
- На сингл-микст Украину представят Антон Дудченко и Александра Меркушина, а классический микст будет без лидеров, но с дебютантом Богданом Борковским.
- Гонки Кубка мира по биатлону в Эстерсунде будут транслироваться на сайте Суспільне Спорт и местных каналах Суспільного, с одиночным микстом в 15:00 и классическим в 17:40 по киевскому времени.
Накануне стартовал новый сезон Кубка мира по биатлону. В воскресенье, 30 ноября, состоятся гонки второго соревновательного дня в шведском Эстерсунде.
Ими станут две смешанные эстафеты. Тренерский штаб сборной Украины определился с составами на обе гонки, сообщает 24 Канал со ссылкой на IBU.
Читайте также Хочет "спасать нуждающихся": биатлонистка Александра Меркушина о Фуркаде, Олимпиаду и допинг
Кто из украинцев будет бежать смешанные эстафеты в Эстерсунде?
Сначала состоится сингл-микст. "Сине-желтых" будут представлять Антон Дудченко й Александра Меркушина.
Для уроженца Сумщины это будет первая гонка сезона. Меркушина-младшая же участвовала в женской эстафете.
Соревновательный день в Эстерсунде продолжится классическим микстом. Его пропустят лидеры сборной Украины, а свой шанс, в частности, получит дебютант Богдан Борковский, который выйдет вторым на трассу.
Состав сборной Украины на классическую смешанную эстафету
- Богдан Цымбал
- Богдан Борковский
- Анастасия Меркушина
- Елена Городна
Где и когда смотреть Кубок мира по биатлону?
Все гонки первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде будут доступны зрителям в свободном доступе на сайте Суспільне Спорт. Также предусмотрены телевизионные трансляции, которые покажут на местных каналах Суспільного (Суспільне Киев, Суспільне Днепр, Суспільне Харьков и т.д.).
Одиночная смешанная эстафета начнется в 15:00 по киевскому времени. Старт классического микста запланирован на 17:40.
Что известно о первом этапе Кубка мира по биатлону?
Первый этап Кубка мира по биатлону начался 29 ноября. В женской эстафете Украина заняла 15 место, а мужской – девятое.
Он продлится до 7 декабря. Завершатся соревнования в Эстерсунде гонкой преследования среди мужчин.
Расписание следующих гонок в Эстерсунде
- 2 декабря. 16:30. Индивидуальная гонка, женщины.
- 3 декабря. 16:30. Индивидуальная гонка, мужчины.
- 5 декабря. 17:00. Спринт, женщины.
- 6 декабря. 17:30. Спринт, мужчины.
- 7 декабря. 14:15. Гонка преследования, женщины.
- 7 декабря. 16:20. Гонка преследования, мужчины.