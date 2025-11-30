Ими станут две смешанные эстафеты. Тренерский штаб сборной Украины определился с составами на обе гонки, сообщает 24 Канал со ссылкой на IBU.

Кто из украинцев будет бежать смешанные эстафеты в Эстерсунде?

Сначала состоится сингл-микст. "Сине-желтых" будут представлять Антон Дудченко й Александра Меркушина.

Для уроженца Сумщины это будет первая гонка сезона. Меркушина-младшая же участвовала в женской эстафете.

Соревновательный день в Эстерсунде продолжится классическим микстом. Его пропустят лидеры сборной Украины, а свой шанс, в частности, получит дебютант Богдан Борковский, который выйдет вторым на трассу.

Состав сборной Украины на классическую смешанную эстафету

Богдан Цымбал Богдан Борковский Анастасия Меркушина Елена Городна

Где и когда смотреть Кубок мира по биатлону?

Все гонки первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде будут доступны зрителям в свободном доступе на сайте Суспільне Спорт. Также предусмотрены телевизионные трансляции, которые покажут на местных каналах Суспільного (Суспільне Киев, Суспільне Днепр, Суспільне Харьков и т.д.).

Одиночная смешанная эстафета начнется в 15:00 по киевскому времени. Старт классического микста запланирован на 17:40.

Что известно о первом этапе Кубка мира по биатлону?

Первый этап Кубка мира по биатлону начался 29 ноября. В женской эстафете Украина заняла 15 место, а мужской – девятое.

Он продлится до 7 декабря. Завершатся соревнования в Эстерсунде гонкой преследования среди мужчин.

Расписание следующих гонок в Эстерсунде