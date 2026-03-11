Розклад та результати восьмого етапу Кубка світу 2025/2026 з біатлону

Вже 12 березня стартує восьмий етап Кубка світу з біатлону сезону 2025/2026. Він пройде в естонському місті Отепяя та триватиме чотири дні.

Це буде вже другий етап КС після завершення зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, повідомляє 24 Канал. Змагання включатимуть в себе шість гонок.

До теми Календар і розклад гонок біатлонного сезону 2025/2026

Коли пройдуть гонки етапу в Отепяя?

До розкладу потрапили спринти та гонки переслідування як серед чоловіків, так і серед жінок. Завершать восьмий етап Кубка світу одиночна змішана та класична змішана естафети.

Збірна України також має взяти участь у етапах в Отепяя. Проте команда ще не оголошувала свій склад на змагання. Нагадаємо, що минулий етап Кубка світу пройшов у Контіолахті. Там найкращим нашим показником стало сьоме командне місце у чоловічій естафеті.

Розклад гонок 8-го етапу Кубка світу з біатлону 2025/2026:

12 березня, 16:15 . Спринт 10 кілометрів (чоловіки)

. Спринт 10 кілометрів (чоловіки) 13 березня, 16:15 . Спринт 7,5 кілометра (жінки)

. Спринт 7,5 кілометра (жінки) 14 березня, 14:30 . Гонка переслідування 12,5 кілометра (чоловіки)

. Гонка переслідування 12,5 кілометра (чоловіки) 14 березня, 17:00 . Гонка переслідування 10 кілометрів (жінки)

. Гонка переслідування 10 кілометрів (жінки) 15 березня, 13:35 . Одиночна змішана естафета

. Одиночна змішана естафета 15 березня, 15:40. Змішана естафета

Де дивитися біатлон в Україні?

Офіційним транслятором етапів Кубка світу з біатлону в Україні є Суспільне мовлення. Саме на його ресурсах і будуть наживо показані гонки в Отепяя.

Дивитися біатлон онлайн фанати зможуть на каналі Суспільне Спорт, сайті Суспільне Спорт та ютуб-каналі з аналогічною назвою. Також етапи будуть доступні на регіональних каналах Суспільного.