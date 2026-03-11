Это будет уже второй этап КС после завершения зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщает 24 Канал. Соревнования будут включать в себя шесть гонок.

Когда пройдут гонки этапа в Отепяя?

В расписание попали спринты и гонки преследования как среди мужчин, так и среди женщин. Завершат восьмой этап Кубка мира одиночная смешанная и классическая смешанная эстафеты.

Сборная Украины также должна принять участие в этапах в Отепяя. Однако команда еще не объявляла свой состав на соревнования. Напомним, что прошлый этап Кубка мира прошел в Контиолахти. Там лучшим нашим показателем стало седьмое командное место в мужской эстафете.

Расписание гонок 8-го этапа Кубка мира по биатлону 2025/2026:

12 марта, 16:15 . Спринт 10 километров (мужчины)

. Спринт 10 километров (мужчины) 13 марта, 16:15 . Спринт 7,5 километра (женщины)

. Спринт 7,5 километра (женщины) 14 марта, 14:30 . Гонка преследования 12,5 километра (мужчины)

. Гонка преследования 12,5 километра (мужчины) 14 марта, 17:00 . Гонка преследования 10 километров (женщины)

. Гонка преследования 10 километров (женщины) 15 марта, 13:35 . Одиночная смешанная эстафета

. Одиночная смешанная эстафета 15 марта, 15:40. Смешанная эстафета

Где смотреть биатлон в Украине?

Официальным транслятором этапов Кубка мира по биатлону в Украине является Общественное вещание. Именно на его ресурсах и будут вживую показаны гонки в Отепяя.

Смотреть биатлон онлайн фанаты смогут на канале Суспільне Спорт, сайте Суспільне Спорт и ютуб-канале с аналогичным названием. Также этапы будут доступны на региональных каналах Общественного.