26 листопада, 01:02
Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція етапу в Контіолхаті
У четвер, 26 листопада, розпочинається новий біатлонний сезон 2026/2027. Перший етап Кубку світу відбудеться у Контіолхаті, Фінляндія.
У межах першого етапу Кубка світу відбудеться 6 гонок, стежити за якими можна у прямому ефірі на сайті 24 Каналу.
Пряма трансляція Кубка світу з біатлону в Контіолахті
Розклад першого етапу Кубка світу з біатлону
- 26 листопада (17:15) – індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
- 27 листопада (17:15) – індивідуальна гонка, 15 км, жінки
- 28 листопада (14:10) – одиночна змішана естафета
- 28 листопада (16:15) – змішана естафета
- 29 листопада (14:00) – спринт, 10 км, чоловіки
- 29 листопада (17:15) – спринт, 7,5 км, жінки
Склад України на перший етап Кубка світу
Нагадаємо, збірна України оголосила склад чоловічої та жіночої команд на гонки в Контіолахті. У заявці не знайшлося місце олімпійській чемпіонці Юлії Джимі.
Склад чоловічої команди
- Віталій Мандзин
- Дмитро Підручний
- Антон Дудченко
- Денис Насико
- Богдан Борковський
Склад жіночої команди
- Олена Городна
- Христина Дмитренко
- Тетяна Тарасюк
- Олександра Меркушина
- Анастасія Меркушина