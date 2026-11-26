У четвер, 26 листопада, розпочинається новий біатлонний сезон 2026/2027. Перший етап Кубку світу відбудеться у Контіолхаті, Фінляндія.

У межах першого етапу Кубка світу відбудеться 6 гонок, стежити за якими можна у прямому ефірі на сайті 24 Каналу.

Пряма трансляція Кубка світу з біатлону в Контіолахті

Розклад першого етапу Кубка світу з біатлону

26 листопада (17:15) – індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

27 листопада (17:15) – індивідуальна гонка, 15 км, жінки

28 листопада (14:10) – одиночна змішана естафета

28 листопада (16:15) – змішана естафета

29 листопада (14:00) – спринт, 10 км, чоловіки

29 листопада (17:15) – спринт, 7,5 км, жінки

Склад України на перший етап Кубка світу

Нагадаємо, збірна України оголосила склад чоловічої та жіночої команд на гонки в Контіолахті. У заявці не знайшлося місце олімпійській чемпіонці Юлії Джимі.

Склад чоловічої команди

Віталій Мандзин

Дмитро Підручний

Антон Дудченко

Денис Насико

Богдан Борковський

Склад жіночої команди