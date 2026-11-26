Тренерський штаб Сергія Семенова визначився зі списком учасників чоловічої індивідальної гонки у Контіолахті. У першому старті Кубка світу з біатлону Україну представлять 4 спортсменів.

Лише один атлет з української заявки не вийде на старт. Про учасників гонки від нашої команди повідомила Федерація біатлону України.

Хто пробіжить індивідуальну гонку

З-поміж українських чоловіків-біатлоністів у четвер, 26 листопада, не вийде на трасу лише Богдан Борковський.

У перегонах на 20 кілометрів змагатимуться: Денис Насико (15), Віталій Мандзин (22), Дмитро Підручний (51) Антон Дудченко (80).

Під 15- та 22 номерами двоє наших біатлоністів стартуватимуть у першій групі. До другої потрапив Дмитро Підручний, Антон Дудченко – до третьої.

Зазначимо, що переважна кількість фаворитів розпочинатиме гонку у другій групі, з 30-го по 62 стартові номери. Серед них, зокрема, переможець загального заліку та володар Малого Кришталевого глобуса в індивідуальних гонках француз Ерік Перро.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю для 24 Каналу очікуваннями від нової зимової кампанії поділився Віталій Мандзин, який у сезоні 2025/26 фінішував у топ-25 загального заліку Кубка світу.

Ми також розповідали про те, які регіони України представлятимуть наші атлети у фінському Контіолахті.

Розклад першого етапу Кубка світу