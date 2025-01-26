З надіями на медаль: хто представить Україну в чоловічому персьюті в Антгольц-Антерсельві
- На Кубку світу з біатлону в Антгольц-Антерсельві Україну в чоловічому персьюті представлятимуть Дмитро Підручний та Антон Дудченко.
- Після гонки біатлоністи залишаться в Італії для участі в чемпіонаті Європи з 29 січня по 2 лютого.
З 23 по 26 січня триває шостий етап Кубка світу-2024/2025 з біатлону. Його приймає італійська Антгольц-Антерсельва.
Останньою гонкою на цьому етапі стане чоловічий персьют. Він розпочнеться о 15:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
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Стартлист "синьо-жовтих"
Україна буде представлена двома спортсменами. За результатами спринту в гонку переслідування кваліфікувалися Дмитро Підручний та Антон Дудченко.
Уродженець Тернопільщини фінішував тоді у квітковій зоні, тож матиме дуже перспективну стартову позицію. На жаль, за крок до участі в персьюті зупинився Віталій Мандзин, який розташувався на 61 місці.
Склад збірної України:
- 5. Дмитро Підручний (+0:22)
- 36. Антон Дудченко (+1:38)
Зазначимо, що після цієї гонки спортсмени залишаться в Італії, але переїдуть у Мартел-валь-Мартелло. Там вони візьмуть участь у чемпіонаті Європи, який триватиме з 29 січня по 2 лютого.