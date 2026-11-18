Де дивитися Кубок світу з біатлону в Україні
У четвер, 26 листопада, розпочнеться новий біатлонний сезон 2026/2027. Перший етап Кубка світу з біатлону прийме Контіолахт (Фінляндія).
В Україні гонки з біатлону транслюватиме телеканал та сайт Суспільне Спорт, а також місцеві канали Суспільного. Дивитися прямі трансляції біатлону також можна на сайті 24 Каналу.
Календар нового сезону з біатлону
Цьогорічний сезон Кубка світу налічуватиме десять етапів. Також у лютому в Естонії відбудеться чемпіонат світу з біатлону.
- 26 – 29 листопада
Перший етап Кубка світу в Контіолахті (Фінляндія)
- 4 – 6 грудня
Другий етап Кубка світу в Гохфільцені (Австрія)
- 10 – 13 грудня
Третій етап Кубка світу в Ле-Гран-Борнані (Франція)
- 2 – 3 січня
Четвертий етап Кубка світу в Поклюці (Словенія)
- 6 – 10 січня
П'ятий етап Кубка світу в Рупольдінгу (Німеччина)
- 14 – 17 січня
Шостий етап Кубка світу в Антхольц-Антерсельві (Італія)
- 21 – 24 січня
Сьомий етап Кубка світу в Нове Место-на-Мораві (Чехія)
25 – 31 січня
Чемпіонат Європи з біатлону у Поклюці (Словенія)
- 10 – 21 лютого
Чемпіонат світу з біатлону в Отепяе (Естонія)
24 лютого – 1 березня
Юніорський чемпіонат світу з біатлону в Якушиці (Польща)
- 4 – 7 березня
Восьмий етап Кубка світу в Обергофі (Німеччина)
- 11 – 14 березня
Дев'ятий етап Кубка світу в Естерсунді (Швеція)
- 18 – 21 березня
Десятий етап Кубка світу в Осло Голменколлені (Норвегія)
Хто стартуватиме на Кубку світу в Контіолахті
Нагадаємо, напередодні збірна України оголосила склад чоловічої та жіночої команд на перший етап Кубка світу. У заявці не знайшлося місце олімпійській чемпіонці Юлії Джимі.
Склад чоловічої команди
- Віталій Мандзин
- Дмитро Підручний
- Антон Дудченко
- Денис Насико
- Богдан Борковський
Склад жіночої команди
- Олена Городна
- Христина Дмитренко
- Тетяна Тарасюк
- Олександра Меркушина
- Анастасія Меркушина