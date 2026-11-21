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Як пише фінське видання Dagbladet, таким чином росіяни сподівалися спокійно виступити на першому етапі Кубка світу у місті Рука. Але зась – фінські прикордонники готуються їх депортувати.

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Росіян не буде на Кубку світу у Фінляндії

За інформацією, яка наявна в керівництва Асоціації лижного спорту Фінляндії та прикордонної служби країни, у Фінляндії залишаються принаймні троє лижників з Росії, які заїхали в країну ще до набуття чинності заборони. Це Савелій Коростельов, Дар'я Непряєва і Наталія Терентьєва.

Перший етап Кубка світу у Руці стартуватиме 27 листопада. Очевидно, росіяни сподівалися, що залишаться у Фінляндії і безкарно братимуть участь у змаганнях.

Натомість влада країни підтвердила, що закон про заборону перебування представників країни-агресора розповсюджується навіть на тих, хто заїхав раніше. Адже їхня спортивна діяльність більше не вважається вагомою підставою для перебування у Фінляндії.

Тож щойно прикордонники чи правоохоронці виявлять, що росіяни залишились в країні попри заборону, їхні шенгенські візи буде відкликано, а у майбутньому їм загрожує недопуск у всі країни зони – це означатиме неможливість змагатися не тільки у Фінляндії, а практично по всій Європі, наприклад, на етапі Кубка світу у швейцарському Давосі 11-13 грудня.