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Как пишет финское издание Dagbladet, таким образом россияне надеялись спокойно выступить на первом этапе Кубка мира в городе Рука. Но зась – финские пограничники готовятся их депортировать.

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Россиян не будет на Кубке мира в Финляндии

По информации, имеющейся у руководства Ассоциации лыжного спорта Финляндии и пограничной службы страны, в Финляндии остаются по крайней мере трое лыжников из России, которые въехали в страну еще до вступления в силу запрета. Это Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Наталья Терентьева.

Первый этап Кубка мира в Руке начнется 27 ноября. Очевидно, россияне надеялись, что останутся в Финляндии и будут безнаказанно участвовать в соревнованиях.

Однако власти страны подтвердили, что закон о запрете пребывания представителей страны-агрессора распространяется даже на тех, кто въехал ранее. Ведь их спортивная деятельность больше не считается веским основанием для пребывания в Финляндии.

Поэтому только что пограничники или правоохранители обнаружат, что россияне остались в стране вопреки запрету, их шенгенские визы будут отозваны, а в будущем им грозит недопуск во все страны зоны – это будет означать невозможность участвовать в соревнованиях не только в Финляндии, но и практически по всей Европе, например, на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе 11–13 декабря.