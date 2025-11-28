Укр Рус
28 листопада, 19:48
Перший етап Кубка світу з біатлону: де дивитися онлайн гонки збірної України

Сергій Шаховець
  • Перший етап Кубка світу з біатлону 2025-2026 розпочнеться в Естерсунді 29 листопада і триватиме до 7 грудня, трансляція доступна на сайті Суспільне Спорт.
  • У складі жіночої збірної України виступатимуть Христина Дмитренко, Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина та інші, а чоловічу збірну представлятимуть Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Артем Тищенко та інші.

У суботу, 29 листопада, стартує новий сезон Кубка світу з біатлону 2025 – 2026. У змаганнях візьмуть участь біатлоністи та біатлоністки збірної України.

Новий біатлонний сезон розпочнеться у шведському Естерсунді. Вболівальники біатлону матимуть змогу стежити за перебігом подій у прямому ефірі, повідомляє 24 Канал.

До теми Календар і розклад гонок біатлонного сезону 2025 – 2026: усі результати України

Де дивитися перший етап Кубка світу з біатлону?

Змагання у шведському Естерсунді триватимуть з 29 листопада до 7 грудня. Усі гонки першого етапу у прямому ефірі транслюватимуться на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Харків, Суспільне Чернігів тощо).

Тренерський штаб збірної України визначився із заявкою команди. Стартовий етап в Естерсунді пропустить Юлія Джима. Як пояснив в інтерв'ю Суспільне Спорт старший тренер збірної Микола Зоц, олімпійська чемпіонка отримала травму під час підготовки до сезону.

  • Заявка жіночої збірної України:  Христина Дмитренко, Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Олена Городна, Дарина Чалик. Юлія Джима
  • Заявка чоловічої збірної України: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Богдан Цимбал та Богдан Борковський.

У перший день змагань відбудуть жіночі та чоловічі естафети. Перша гонка стартує о 14:15, а друга – о 17:55 за київським часом.

Хто бігтиме естафети у збірній України?

Програму першого етапу Кубка світу з біатлону відкриє жіноча естафета. Стартером нашої команди буде дебютантка Валерія Дмитренко, а фінішером – Олександра Меркушина.

  • Склад збірної України: Валерія Дмитренко – Христина Дмитренко – Олена Городна – Олександра Меркушина

Про склад збірної України на чоловічу естафету повідомив Biathlonnews. Гонку пропустить Антон Дудченко, який готується до змішаної естафети.

  • Склад збірної України: Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Богдан Цимбал, Дмитро Підручний

Змагання в Естерсунді продовжаться 30 листопада. На цей день заплановані одиночна змішана естафета та класична змішана естафета.