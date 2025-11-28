Перший етап Кубка світу з біатлону: де дивитися онлайн гонки збірної України
- Перший етап Кубка світу з біатлону 2025-2026 розпочнеться в Естерсунді 29 листопада і триватиме до 7 грудня, трансляція доступна на сайті Суспільне Спорт.
- У складі жіночої збірної України виступатимуть Христина Дмитренко, Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина та інші, а чоловічу збірну представлятимуть Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Артем Тищенко та інші.
У суботу, 29 листопада, стартує новий сезон Кубка світу з біатлону 2025 – 2026. У змаганнях візьмуть участь біатлоністи та біатлоністки збірної України.
Новий біатлонний сезон розпочнеться у шведському Естерсунді. Вболівальники біатлону матимуть змогу стежити за перебігом подій у прямому ефірі, повідомляє 24 Канал.
Де дивитися перший етап Кубка світу з біатлону?
Змагання у шведському Естерсунді триватимуть з 29 листопада до 7 грудня. Усі гонки першого етапу у прямому ефірі транслюватимуться на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Харків, Суспільне Чернігів тощо).
Тренерський штаб збірної України визначився із заявкою команди. Стартовий етап в Естерсунді пропустить Юлія Джима. Як пояснив в інтерв'ю Суспільне Спорт старший тренер збірної Микола Зоц, олімпійська чемпіонка отримала травму під час підготовки до сезону.
- Заявка жіночої збірної України: Христина Дмитренко, Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Олена Городна, Дарина Чалик. Юлія Джима
- Заявка чоловічої збірної України: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Богдан Цимбал та Богдан Борковський.
У перший день змагань відбудуть жіночі та чоловічі естафети. Перша гонка стартує о 14:15, а друга – о 17:55 за київським часом.
Хто бігтиме естафети у збірній України?
Програму першого етапу Кубка світу з біатлону відкриє жіноча естафета. Стартером нашої команди буде дебютантка Валерія Дмитренко, а фінішером – Олександра Меркушина.
- Склад збірної України: Валерія Дмитренко – Христина Дмитренко – Олена Городна – Олександра Меркушина
Про склад збірної України на чоловічу естафету повідомив Biathlonnews. Гонку пропустить Антон Дудченко, який готується до змішаної естафети.
- Склад збірної України: Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Богдан Цимбал, Дмитро Підручний
Змагання в Естерсунді продовжаться 30 листопада. На цей день заплановані одиночна змішана естафета та класична змішана естафета.