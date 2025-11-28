Первый этап Кубка мира по биатлону: где смотреть онлайн гонки сборной Украины
- Первый этап Кубка мира по биатлону 2025-2026 начнется в Эстерсунде 29 ноября и продлится до 7 декабря, трансляция доступна на сайте Суспільне Спорт.
- В составе женской сборной Украины будут выступать Кристина Дмитренко, Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина и другие, а мужскую сборную будут представлять Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Артем Тищенко и другие.
В субботу, 29 ноября, стартует новый сезон Кубка мира по биатлону 2025 –2026. В соревнованиях примут участие биатлонисты и биатлонистки сборной Украины.
Новый биатлонный сезон начнется в шведском Эстерсунде. Болельщики биатлона смогут следить за ходом событий в прямом эфире, сообщает 24 Канал.
Где смотреть первый этап Кубка мира по биатлону?
Соревнования в шведском Эстерсунде продлятся с 29 ноября по 7 декабря. Все гонки первого этапа в прямом эфире будут транслироваться на сайте Суспільне Спорт, а также на местных каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Харків, Суспільне Чернігів и т.д.).
Тренерский штаб сборной Украины определился с заявкой команды. Стартовый этап в Эстерсунде пропустит Юлия Джима. Как объяснил в интервью Суспільне Спорт старший тренер сборной Николай Зоц, олимпийская чемпионка получила травму во время подготовки к сезону.
- Заявка женской сборной Украины: Кристина Дмитренко, Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городна, Дарья Чалык. Юлия Джима
- Заявка мужской сборной Украины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Богдан Цымбал и Богдан Борковский.
В первый день соревнований состоятся женские и мужские эстафеты. Первая гонка стартует в 14:15, а вторая – в 17:55 по киевскому времени.
Кто будет бежать эстафеты в сборной Украины?
Программу первого этапа Кубка мира по биатлону откроет женская эстафета. Стартером нашей команды будет дебютантка Валерия Дмитренко, а финишером – Александра Меркушина.
- Состав сборной Украины: Валерия Дмитренко – Кристина Дмитренко – Елена Городна – Александра Меркушина
О составе сборной Украины на мужскую эстафету сообщил Biathlonnews. Гонку пропустит Антон Дудченко, который готовится к смешанной эстафете.
- Состав сборной Украины: Артем Тищенко, Виталий Мандзин, Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный
Соревнования в Эстерсунде продолжатся 30 ноября. На этот день запланированы одиночная смешанная эстафета и классическая смешанная эстафета.