Чернівецька казка продовжується: хто став півфіналістом Кубка України з футболу

У вівторок та середу, 1-2 квітня, відбудуться поєдинки 1/4 фіналу Кубка України. До вашої уваги результати всіх матчів.

На цій стадії турніру візьмуть участь вісім клубів – шість представників Української Прем'єр-ліги та два колективи з Першої ліги. За підсумком поєдинків будуть визначені учасники півфіналу, пише 24 Канал.

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Результати матчів 1/4 фіналу Кубка України

Долею жеребкування саме команди з другого за силою дивізіону протистояли одна одній. Буковина та Вікторія відкривали раунд матчем у Чернівцях.

Господарі здобули перемогу з рахунком 2:1, завдяки голам Івана Тищенка та Микити Безуглого. Автогол собі в пасив записав Дмитро Шинкаренко. Таким чином Буковина вперше у своїй історії вийшла до півфіналу – до нинішнього сезону найкращим результатом було три виходи до 1/8 фіналу (у 1992, 1994 та 2012 роках).

Ще три поєдинки чвертьфіналу відбудуться 2 квітня. За путівки в наступний раунд будуть боротися: