Коли зіграють Шахтар та Динамо: дати матчів 1/4 фіналу Кубка України

Навесні поновиться розіграш Кубка України з футболу сезону-2024/25. Дирекція з проведення турніру затвердила розклад чвертьфінальних матчів.

Чвертьфінальні матчі Кубка України відбудуться 1 та 2 квітня. Боротьбу за трофей ведуть шість команд УПЛ та два представники Першої ліги, пише 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.

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Кубок України-2024/25: дати та час чвертьфінальних поєдинків

Першими розіграють путівку до півфіналу першолігові Буковина та Вікторія. Головні фаворити турніру проведуть свої матчі наступного дня.

Чинний володар Кубка України Шахтар зустрінеться з Олександрією, а Динамо проведе матч з Рухом. не менш цікавим обіцяє бути протистояння у Рівному між Вересом та Поліссям. Житомирські "вовки" прагнутимуть взяти реванш за розгромну поразку в чемпіонаті – 1:5.

Розклад матчів 1/4 фіналу

01.04.2025

13:00. Буковина – Вікторія. Чернівці. Стадіон "Буковина".

02.04.2025

14:00. Олександрія – Шахтар. Олександрія. КСК "Ніка".

18:00. Рух – Динамо. Львів. Стадіон "Арена Львів".

18:00. Верес – Полісся. Рівне. Стадіон "Авангард.

Дати та час матчів Кубка України / УАФ

Чотири переможці зіграють півфінали, які заплановані на 23 квітня. Володар Кубка України-2024/25 визначиться 14 травня. Вперше в історії турніру вирішальний матч відбудеться в Житомирі на Центральному стадіоні.

Нагадаємо, що у минулому сезоні володарем Кубка України став донецький Шахтар. У вирішальному матчі "гірники" перемогли Ворсклу (2:1).