Вперше в історії: УАФ визначила місто, де відбудеться фінал Кубка України
- Фінал Кубка України сезону-2024/25 відбудеться 14 травня у Житомирі на Центральному стадіоні.
- Житомир вперше в історії проведе фінал, стадіон був реконструйований, зокрема, замінений газон арени.
- Час початку гри буде повідомлено після консультацій із командами та транслятором.
У Києві відбулося засідання виконавчого комітету Української асоціації футболу. На ньому було ухвалено низку важливих рішень, в тому числі названо місто-господар фіналу Кубка України.
Переможець Кубка України сезону-2024/25 визначиться 14 травня. Вирішальний поєдинок відбудеться на Центральному стадіоні міста Житомир, пише 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.
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Історична подія у Житомирі
Зазначимо, що Житомир вперше у своїй історії проведе фінал Кубка України. Нещодавно власники футбольного клубу Полісся провели реконструкції стадіону.
Фінал Кубка України прийматиме Житомир / фото УАФ
Крім того, був замінений газон арени. Його якість відповідає найвищим стандартам. Посол Італії Карло Формоза порівняв якість газону зі знаменитим "Сан-Сіро" у Мілані.
Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.
Які команди ведуть боротьбу за Кубок України-2024/25
- Навесні відбудуться чвертьфінальні матчі Кубка України. За почесний трофей боротимуться два представники Першої ліги та шість учасників УПЛ.
- На цій стадії відбудуться матчі: Олександрія – Шахтар, Рух – Динамо, Буковина – Вікторія та Верес – Полісся. Базова дата матчів – 2 квітня.
- Чинним володарем Кубка України є донецький Шахтар. У вирішальному матчі, який відбувся у Рівному, "гірники" перемогли Ворсклу з рахунком 2:1.