У поточному сезоні цей турнір заграв новими фарбами через оновлений формат. Відтепер клуби УПЛ стартують аж з 1/32 фіналу та можуть перетнутися між собою на будь-якій стадії, повідомляє 24 Канал.
Чого чекати від чвертьфіналів Кубка України?
Саме завдяки цьому головні фаворити турніру Шахтар та Динамо зійшлись між собою вже в 1/8 фіналу. До слова. той бій залишився за київським клубом (2:1).
Нині в боротьбі за трофей залишились лише вісім клубів. При цьому тільки три з них представляють елітний дивізіон. Мова про Динамо, ЛНЗ та Металіст 1925.
Ще чотири команди з Першої ліги, а єдиним представником третього дивізіону у чвертьфіналі є київський Локомотив. Протягом березня команди розіграють між собою чотири путівки у півфінал.
Прогноз букмекера
На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч Кубка України за участі Динамо. Перемога киян – 1,02, нічия – 15,00, успіх Інгульця – 51,00. У свою чергу на "тотал більше 4,5" виставлений коефіцієнт 1,78, тоді як на ТМ4,5 – 1,96.
*Коефіцієнти подані станом на 00:25 03.02.2026
Головний претендент на трофей київське Динамо поміряється силами із представником другого дивізіону Інгульцем. А найбільш інтригуючою парою має стати бій між другим місцем "еліти" ЛНЗ та лідером Першої ліги Буковиною.
Розклад матчів 1/4 фіналу Кубка України:
- 3 березня, 18:00. Динамо – Інгулець
- 4 березня, 15:30. ЛНЗ – Буковина
- 5 березня, 13:00. Металіст 1925 – Локомотив
- 17 березня, 12:00. Чернігів – Фенікс-Маріуполь
Зазначимо, що матч між Черніговим та Фенікс-Маріуполем був перенесений на два тижні на прохання клубів. Сезон у Першій лізі буде відновлений наприкінці березня, тож команди вирішили пізніше повернутися до офіційних ігор.
Півфінали Кубка України відбудуться у квітні, а фінал – у травні. Переможець турніру отримає путівку до кваліфікації Ліги Європи, якщо при цьому паралельно не виграє чемпіонат. Всі матчі Кубка будуть показані у прямій трансляції на УПЛ ТБ.