У поточному сезоні цей турнір заграв новими фарбами через оновлений формат. Відтепер клуби УПЛ стартують аж з 1/32 фіналу та можуть перетнутися між собою на будь-якій стадії, повідомляє 24 Канал.

До теми УПЛ-2025 – 2026 з футболу: турнірна таблиця, результати матчів і розклад

Чого чекати від чвертьфіналів Кубка України?

Саме завдяки цьому головні фаворити турніру Шахтар та Динамо зійшлись між собою вже в 1/8 фіналу. До слова. той бій залишився за київським клубом (2:1).

Нині в боротьбі за трофей залишились лише вісім клубів. При цьому тільки три з них представляють елітний дивізіон. Мова про Динамо, ЛНЗ та Металіст 1925.

Ще чотири команди з Першої ліги, а єдиним представником третього дивізіону у чвертьфіналі є київський Локомотив. Протягом березня команди розіграють між собою чотири путівки у півфінал.

Головний претендент на трофей київське Динамо поміряється силами із представником другого дивізіону Інгульцем. А найбільш інтригуючою парою має стати бій між другим місцем "еліти" ЛНЗ та лідером Першої ліги Буковиною.

Розклад матчів 1/4 фіналу Кубка України:

3 березня, 18:00 . Динамо – Інгулець

. Динамо – Інгулець 4 березня, 15:30 . ЛНЗ – Буковина

. ЛНЗ – Буковина 5 березня, 13:00 . Металіст 1925 – Локомотив

. Металіст 1925 – Локомотив 17 березня, 12:00. Чернігів – Фенікс-Маріуполь

Зазначимо, що матч між Черніговим та Фенікс-Маріуполем був перенесений на два тижні на прохання клубів. Сезон у Першій лізі буде відновлений наприкінці березня, тож команди вирішили пізніше повернутися до офіційних ігор.

Півфінали Кубка України відбудуться у квітні, а фінал – у травні. Переможець турніру отримає путівку до кваліфікації Ліги Європи, якщо при цьому паралельно не виграє чемпіонат. Всі матчі Кубка будуть показані у прямій трансляції на УПЛ ТБ.