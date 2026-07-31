Кубок України 2026/2027: календар, розклад і результати матчів

Новий сезон у Кубку України стартує вже 9 серпня: спершу боротьбу розпочинають аматори, а згодом приєднаються і професійні клуби. Загалом претендують на трофей 69 команд з усіх куточків нашої держави.

31 липня визначилися пари кваліфікаційного раунду. Як і минулого сезону, діятиме оновлений регламент змагань, який додає інтриги повністю сліпим жеребом та відсутністю овертаймів у матчах аж до фіналу, пише 24 Канал.

Хто учасники Кубка України з футболу 2026 – 2027

Першими свої матчі зіграють команди регіональних асоціацій. Це найнижчий рівень змагального дорослого футболу в Україні, але навіть ці колективи за принципами кубкового турніру отримують шанс позмагатися на рівні з іменитими клубами.

Загалом структура учасників Кубка виглядає так:

18 команд регіональних асоціацій (кваліфікаційний раунд)

6 команд Асоціації аматорського футболу України (1/32 фіналу)

15 команд Другої ліги (1/32 фіналу)

14 команд Першої ліги (1/32 фіналу)

12 з 16 команд УПЛ (1/32 фіналу)

4 представники України в єврокубках – Шахтар, ЛНЗ, Полісся, Динамо (1/16 фіналу)

Розклад матчів Кубка України 2026 – 2027

31 липня – жеребкування кваліфікаційного раунду та 1/32 фіналу

9 – 11 серпня 2026 – кваліфікаційний раунд

21 – 23 серпня 2026 – 1/32 фіналу

8 – 10 вересня 2026 – 1/16 фіналу;

27 – 29 жовтня 2026 – 1/8 фіналу;

2 – 4 березня 2027 – 1/4 фіналу;

20 – 22 квітня 2027 – 1/2 фіналу;

Базова дата 19 травня 2027 – фінал

Кваліфікаційний раунд

A1. Новий Розділ – Миколаїв

A2. Покуття – Довбуш

A3. Агрон – Луцьксантехмонтаж №536

B1. Колос – Новожуків

B2. Дружба-Козаки – Vivad

B3. Чайка Вишгород – Калинівка

C1. Ukrainian Team – Решетилівка

C2. Інгул – Пальміра

C3. Iron – Базис

1/32 фіналу