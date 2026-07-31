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Sport News 24 Футбол Кубок України 2026/2027: календар, розклад і результати матчів
31 липня, 16:56
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Кубок України 2026/2027: календар, розклад і результати матчів

Андрій Олійник

Новий сезон у Кубку України стартує вже 9 серпня: спершу боротьбу розпочинають аматори, а згодом приєднаються і професійні клуби. Загалом претендують на трофей 69 команд з усіх куточків нашої держави.

31 липня визначилися пари кваліфікаційного раунду. Як і минулого сезону, діятиме оновлений регламент змагань, який додає інтриги повністю сліпим жеребом та відсутністю овертаймів у матчах аж до фіналу, пише 24 Канал.

Хто учасники Кубка України з футболу 2026 – 2027

Першими свої матчі зіграють команди регіональних асоціацій. Це найнижчий рівень змагального дорослого футболу в Україні, але навіть ці колективи за принципами кубкового турніру отримують шанс позмагатися на рівні з іменитими клубами.

Загалом структура учасників Кубка виглядає так:

  • 18 команд регіональних асоціацій (кваліфікаційний раунд)
  • 6 команд Асоціації аматорського футболу України (1/32 фіналу)
  • 15 команд Другої ліги (1/32 фіналу)
  • 14 команд Першої ліги (1/32 фіналу)
  • 12 з 16 команд УПЛ (1/32 фіналу)
  • 4 представники України в єврокубках – Шахтар, ЛНЗ, Полісся, Динамо (1/16 фіналу)

Розклад матчів Кубка України 2026 – 2027

  • 31 липня – жеребкування кваліфікаційного раунду та 1/32 фіналу
  • 9 – 11 серпня 2026 – кваліфікаційний раунд
  • 21 – 23 серпня 2026 – 1/32 фіналу
  • 8 – 10 вересня 2026 – 1/16 фіналу;
  • 27 – 29 жовтня 2026 – 1/8 фіналу;
  • 2 – 4 березня 2027 – 1/4 фіналу;
  • 20 – 22 квітня 2027 – 1/2 фіналу;
  • Базова дата 19 травня 2027 – фінал

Кваліфікаційний раунд

  • A1. Новий Розділ – Миколаїв
  • A2. Покуття – Довбуш
  • A3. Агрон – Луцьксантехмонтаж №536
  • B1. Колос – Новожуків
  • B2. Дружба-Козаки – Vivad
  • B3. Чайка Вишгород – Калинівка
  • C1. Ukrainian Team – Решетилівка
  • C2. Інгул – Пальміра
  • C3. Iron – Базис

1/32 фіналу

  • Куликів-Білка – Переможець C2
  • Локомотив Київ – Пробій Городенка
  • Дністер Заліщики – Лівий Берег
  • Нива Вінниця – Рух Львів
  • Брацлав – Олександрія
  • Чорноморець – Вільхівці, Івано-Франківська обл.
  • Агротех Тишківка – Вільхівці, Закарпатська обл.
  • Скала 1911 Стрий – Зоря Луганськ
  • Переможець B2 – Переможець C3
  • Поділля Хмельницький – Вікторія Суми
  • Авангард Лозова – Кудрівка
  • Епіцентр Кам'янець-Подільський – То4ка Одеса
  • Колос Ковалівка – ЮКСА Тарасівка
  • Переможець C1 – Прикарпаття Івано-Франківськ
  • Диназ Вишгород – Фенікс-Маріуполь
  • Харків – Переможець B3
  • Маяк Сарни – Полтава
  • Верес Рівне – Інгулець Петрове
  • Кривбас Кривий Ріг – Рокита
  • Переможець A1 – Атлет Київ
  • Ребел Київ – Агробізнес
  • Металург Запоріжжя – Олімпія Савинці
  • Карпати Львів – Оболонь Київ
  • Карбон Черкаси – Переможець A2
  • Переможець A3 – Чернігів
  • Буковина Чернівці – Нива Тернопіль
  • Переможець B1 – Тростянець
  • Пенуел Кривий Ріг – Металіст Харків

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