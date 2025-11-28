Кубок України з футболу 2025 – 2026: результати жеребкування 1/4 фіналу

У п'ятницю, 28 листопада, відбулось жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону 2025 – 2026. Визначились усі чвертьфінальні пари.

Участь у жеребкуванні Кубка України взяло 8 команд. У чвертьфінальній стадії не буде чинного володаря Кубка України донецького Шахтаря, який в 1/8 фіналу вилетів у "Класичному" від київського Динамо, інформує 24 Канал.

Хто зіграє в 1/4 фіналу Кубка України та результати жеребкування?

Усі учасники чвертьфіналу Кубка України: Чернігів, Буковина, Локомотив, ЛНЗ, Інгулець, Динамо, Металіст 1925 та Фенікс-Маріуполь.

Цікаво, що у цей раунд пробились лише три клуби із Української Прем'єр-ліги. Також на цій стадії присутній представник Другої ліги Локомотив.

Результати жеребкування 1/4 фіналу:

Металіст 1925 – Локомотив

Чернігів – Фенікс-Маріуполь

ЛНЗ – Буковина

Динамо – Інгулець

Зверніть увагу! Базова дата матчів 3 – 5 березня 2026 року.

Відзначимо, що у цьому раунді Кубка Динамо зіграє вже без Олександра Шовковського. 27 листопада на офіційному сайті киян з'явилась заява про звільнення наставника із посади головного тренера команди. Наразі колективом керуватиме Ігор Костюк, коуч юнаків U-19.

