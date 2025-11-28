Укр Рус
28 ноября, 13:17
2

Кубок Украины по футболу 2025 –2026: результаты жеребьевки 1/4 финала

София Кулай
Основные тезисы
  • Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона 2025 – 2026.
  • Киевское Динамо примет перволиговый Ингулец.

В пятницу, 28 ноября, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона 2025 – 2026. Определились все четвертьфинальные пары.

Участие в жеребьевке Кубка Украины приняло 8 команд. В четвертьфинальной стадии не будет действующего обладателя Кубка Украины донецкого Шахтера, который в 1/8 финала вылетел в "Классическом" от киевского Динамо, информирует 24 Канал.

К теме Кубок Украины 2025 – 2026: расписание матчей и результаты

Кто сыграет в 1/4 финала Кубка Украины и результаты жеребьевки?

Все участники четвертьфинала Кубка Украины: Чернигов, Буковина, Локомотив, ЛНЗ, Ингулец, Динамо, Металлист 1925 и Феникс-Мариуполь.

Интересно, что в этот раунд пробились только три клуба из Украинской Премьер-лиги. Также на этой стадии присутствует представитель Второй лиги Локомотив.

Результаты жеребьевки 1/4 финала:

  • Металлист 1925 – Локомотив
  • Чернигов – Феникс-Мариуполь
  • ЛНЗ – Буковина
  • Динамо – Ингулец

Обратите внимание! Базовая дата матчей 3 – 5 марта 2026 года.

Отметим, что в этом раунде Кубка Динамо сыграет уже без Александра Шовковского. 27 ноября на официальном сайте киевлян появилось заявление об увольнении наставника с должности главного тренера команды. Сейчас коллективом будет руководить Игорь Костюк, коуч юношей U-19.

Какие главные сенсации были в 1/8 финала?

  • Уже на этой стадии болельщики увидели украинское "Классическое", в котором Динамо выбило Шахтер. "Горняки" не смогут защитить титул, который завоевали в прошлом сезоне 2024 – 2025.

  • Олег Дулуб, который ранее работал тренером в УПЛ, в комментарии Украинскому футболу объяснил, благодаря чему киевляне переиграли дончан. Он выделил треугольных игроков в центре поля Бражко – Пихаленок – Буяльский.

  • В 1/8 финала сказка второлигового киевского Локомотива продолжилась.

  • В этой стадии прекратили борьбу два клуба УПЛ. Кроме Шахтера вылетел Рух.