Кубок Украины по футболу 2025 –2026: результаты жеребьевки 1/4 финала

В пятницу, 28 ноября, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона 2025 – 2026. Определились все четвертьфинальные пары.

Участие в жеребьевке Кубка Украины приняло 8 команд. В четвертьфинальной стадии не будет действующего обладателя Кубка Украины донецкого Шахтера, который в 1/8 финала вылетел в "Классическом" от киевского Динамо, информирует 24 Канал.

Кто сыграет в 1/4 финала Кубка Украины и результаты жеребьевки?

Все участники четвертьфинала Кубка Украины: Чернигов, Буковина, Локомотив, ЛНЗ, Ингулец, Динамо, Металлист 1925 и Феникс-Мариуполь.

Интересно, что в этот раунд пробились только три клуба из Украинской Премьер-лиги. Также на этой стадии присутствует представитель Второй лиги Локомотив.

Результаты жеребьевки 1/4 финала:

Металлист 1925 – Локомотив

Чернигов – Феникс-Мариуполь

ЛНЗ – Буковина

Динамо – Ингулец

Обратите внимание! Базовая дата матчей 3 – 5 марта 2026 года.

Отметим, что в этом раунде Кубка Динамо сыграет уже без Александра Шовковского. 27 ноября на официальном сайте киевлян появилось заявление об увольнении наставника с должности главного тренера команды. Сейчас коллективом будет руководить Игорь Костюк, коуч юношей U-19.

Какие главные сенсации были в 1/8 финала?