Європейські футбольні чемпіонати наближаються до завершення. Цього тижня був відіграний передостанній тур в чемпіонаті Шотландії, де виступають українці, повідомляє 24 Канал.

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Кухаревич врятував

Одним із них є Микола Кухаревич. 23-річний нападник належить Свонсі, але цього сезону грає за Хіберніан. "Зелені" вели боротьбу за третє місце, яке дає право потрапити в Лігу Європи.

Хіберніан потужно почав матч проти Сент-Міррена, забивши двічі. Другий м'яч був саме на рахунку Кухаревича, який ефектно вистрілив з розвороту після пасу з флангу.

Відео голу Кухаревича (з 01:26):

На жаль, втримати перемогу не вдалось (2:2), але задачу Хіберніан виконав. Ця нічия забезпечила "зеленим" третю сходинку та вихід в кваліфікацію Ліги Європи.

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Нагадаємо, що Кухаревич є вихованцем львівського Руха. В Європі нападник пограв за Труа, Левен, Свонсі та Хіберніан. У цьому сезоні Микола відіграв 28 матчів, оформивши сім голів.