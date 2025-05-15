Европейские футбольные чемпионаты близятся к завершению. На этой неделе был отыгран предпоследний тур в чемпионате Шотландии, где выступают украинцы, сообщает 24 Канал.

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Кухаревич спас

Одним из них является Николай Кухаревич. 23-летний нападающий принадлежит Свонси, но в этом сезоне играет за Хиберниан. "Зеленые" вели борьбу за третье место, которое дает право попасть в Лигу Европы.

Хиберниан мощно начал матч против Сент-Миррена, забив дважды. Второй мяч был именно на счету Кухаревича, который эффектно выстрелил с разворота после паса с фланга.

Видео гола Кухаревича (с 01:26):

К сожалению, удержать победу не удалось (2:2), но задачу Хиберниан выполнил. Эта ничья обеспечила "зеленым" третье место и выход в квалификацию Лиги Европы.

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Напомним, что Кухаревич является воспитанником львовского Руха. В Европе нападающий поиграл за Труа, Левен, Свонси и Хиберниан. В этом сезоне Николай отыграл 28 матчей, оформив семь голов.